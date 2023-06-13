В Тюмени запретят левые повороты на объездной у улицы Авторемонтной

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Со 2 июля с улицы Троицкой и Авторемонтной будут разрешены только повороты на право. По данным ГУС по Тюменской области встречные потоки транспорта будут разделены барьерным ограждением. В ближайшее время чиновники Тюмени разработают новые схемы маршрутов для автобусов.
«Останется светофор для движения пешеходов, оснащённый кнопкой вызова», — отметили в ведомстве.
Эксперты предлагают водителям разворачиваться на развязке на пересечении объездной дороги и Ямской. Горожане отмечают, что этот район продолжает застраиваться и через 2-3 года тут нужна будет новая развязка.
С 4 июня в Тюмени перекрыли левые повороты на примыкании улицы Теплотехников к обходу города. Власти предлагают сделать движение на ТКАД непрерывным. Горожане отмечают, что в будние дни утром в этом районе всегда большие пробки в направлении Тюмени.
Ранее «Наш город» отмечал, что в областной столице начинается сезон ремонтных работ. В ближайшее время будут перекрыты улицы Советская, Елецкая, Хохрякова, Широтная, 83а и 111а. В связи с выполнением работ по капитальному ремонту участка теплосети ограничат движение транспорта: с 19.06.2023 по 22.06.2023 — по ул. Елецкой в районе пересечения с ул. Немцова (1-й этап); с 04.07.2023 по 07.07.2023 — по ул. Советской в районе пересечения с ул. Немцова (2-й этап); с 25.07.2023 по 28.07.2023 — по ул. Хохрякова в районе дома № 69 (3-й этап). До 01.07.2023 дорожники перекрыли трассы в районе дома № 111а по ул. Широтной.