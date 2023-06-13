В Тюмени запретят левые повороты на объездной у улицы Авторемонтной

Ранее «Наш город» отмечал, что в областной столице начинается сезон ремонтных работ. В ближайшее время будут перекрыты улицы Советская, Елецкая, Хохрякова, Широтная, 83а и 111а. В связи с выполнением работ по капитальному ремонту участка теплосети ограничат движение транспорта: с 19.06.2023 по 22.06.2023 — по ул. Елецкой в районе пересечения с ул. Немцова (1-й этап); с 04.07.2023 по 07.07.2023 — по ул. Советской в районе пересечения с ул. Немцова (2-й этап); с 25.07.2023 по 28.07.2023 — по ул. Хохрякова в районе дома № 69 (3-й этап). До 01.07.2023 дорожники перекрыли трассы в районе дома № 111а по ул. Широтной.