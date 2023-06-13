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Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

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На объездной дороге Тюмени образовалась крупная пробка, здесь опрокинулся грузовик

13 июня 2023, 13:36
Фото: Скрин 2ГИС

Из-за ДТП с грузовиком на объездной дороге образовалась крупная пробка. Фото

В областной столице на объездной дороге около села Яр образовалась пробка почти в 2 километра. Здесь произошло ДТП.
Фото: Скрин паблик ВК "Авто Тюмень ДТП"

По данным пользователей 2ГИС, в аварию попала спецтехника. В ДТП небольшие травмы получил водитель, на место инцидента прибыл строительный кран и машина МЧС.

На 18:25 в Тюмени отмечаются пробки в семь баллов. В городе произошло 4 аварии. Серьёзные затруднения в западной части объездной дороги из-за ремонтных работ.

Сегодня «Наш город» сообщал, что днём пассажиру автобуса №88 стало плохо, ему вызвали бригаду скорой помощи. Пока о его состоянии ничего неизвестно.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах
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