На объездной дороге Тюмени образовалась крупная пробка, здесь опрокинулся грузовик

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
По данным пользователей 2ГИС, в аварию попала спецтехника. В ДТП небольшие травмы получил водитель, на место инцидента прибыл строительный кран и машина МЧС.
На 18:25 в Тюмени отмечаются пробки в семь баллов. В городе произошло 4 аварии. Серьёзные затруднения в западной части объездной дороги из-за ремонтных работ.
Сегодня «Наш город» сообщал, что днём пассажиру автобуса №88 стало плохо, ему вызвали бригаду скорой помощи. Пока о его состоянии ничего неизвестно.