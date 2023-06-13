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Published Сегодня, 12:08

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Тюменцу стало плохо в автобусе №88, ему вызвали скорую. Видео

13 июня 2023, 12:08
Фото: Скрин видео "ЧП Тюмень"

Пассажиры автобуса №88 вызвали скорую тюменцу, которому стало плохо

В областной столице пассажиру автобуса №88 стало плохо. Тюменцы вызвали скорую помощь.

О причинах произошедшего пока ничего неизвестно.

«На Вятском, возле магазина Пятерочка приехала скорая и полиция», — сообщает подписчик паблика «ЧП Тюмень».

В конце апреля «Наш город» сообщал, что тюменские врачи спасли мужчину из Омска, которые ехал на автобусе. Пациента срочно доставили в Областную больницу №3 в Тобольске, у него выявили обширное воспаление лёгких и бронхов, почки практически отказали. Изначально его направили в реанимацию, через несколько дней мужчину выписали из лечебного учреждения.

#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Автобусы
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