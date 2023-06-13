Тюменцу стало плохо в автобусе №88, ему вызвали скорую. Видео

В конце апреля «Наш город» сообщал, что тюменские врачи спасли мужчину из Омска, которые ехал на автобусе. Пациента срочно доставили в Областную больницу №3 в Тобольске, у него выявили обширное воспаление лёгких и бронхов, почки практически отказали. Изначально его направили в реанимацию, через несколько дней мужчину выписали из лечебного учреждения.