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К сентябрю в Тюмени откроются сразу три новые школы

13 июня 2023, 11:06
Фото: 1MI

Три новые школы заработают через несколько месяцев в Тюмени

Новые школы и детсад откроются в сентябре. Учреждения заработают в микрорайоне Тура, Плеханово, Березняки и Ямальский-2.

Руководитель департамента образования города Тюмени О. В. Тренина сообщила, что чиновники уделяют повышенное внимание техническому состоянию зданий, проведению текущего ремонта (в частности в МОУ №62 и №89).

«К началу 2023-2024 учебного года планируется ввести в эксплуатацию три новые школы. А именно: в микрорайоне Тура на 1 500 мест (школа №67), микрорайоне Ямальский-2 на 1 200 мест (гимназия №4) и в районе Плеханово на 1 500 мест (школа №95)», — сообщил Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Ранее «Наш город» отметил, что тюменцы готовы платить по 500 тысяч, лишь бы избежать буллинга в школах.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Школы#Александр Мязин
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