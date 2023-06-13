К сентябрю в Тюмени откроются сразу три новые школы

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Руководитель департамента образования города Тюмени О. В. Тренина сообщила, что чиновники уделяют повышенное внимание техническому состоянию зданий, проведению текущего ремонта (в частности в МОУ №62 и №89).
«К началу 2023-2024 учебного года планируется ввести в эксплуатацию три новые школы. А именно: в микрорайоне Тура на 1 500 мест (школа №67), микрорайоне Ямальский-2 на 1 200 мест (гимназия №4) и в районе Плеханово на 1 500 мест (школа №95)», — сообщил Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.
Ранее «Наш город» отметил, что тюменцы готовы платить по 500 тысяч, лишь бы избежать буллинга в школах.