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В Тюмени южная часть объездной встала в большую пробку из-за ДТП грузовика и Volvo

9 июня 2023, 11:27
Фото: 2ГИС

Большая пробка образовалась в южной части объездной дороги из-за ДТП. Фото

В областной столице 9 июня на объездной дороге столкнулись грузовик и легковой автомобиль Volvo. О пострадавших не сообщается.

Машины получили небольшие повреждения, но перекрыли две полосы движения. В южной части объездной дороги возникла большая пробка в 3 километра, сообщается в сервисе 2ГИС. При выезде из города движение затруднено.

Сегодня «Наш город» сообщал, что серьезные пробки образовались утром в центре Тюмени. Движение было затруднено на улицах Республики, Холодильной и Профсоюзной. Здесь перекрыли дороги из-за ремонта.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги
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