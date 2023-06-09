В Тюмени южная часть объездной встала в большую пробку из-за ДТП грузовика и Volvo

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Машины получили небольшие повреждения, но перекрыли две полосы движения. В южной части объездной дороги возникла большая пробка в 3 километра, сообщается в сервисе 2ГИС. При выезде из города движение затруднено.
Сегодня «Наш город» сообщал, что серьезные пробки образовались утром в центре Тюмени. Движение было затруднено на улицах Республики, Холодильной и Профсоюзной. Здесь перекрыли дороги из-за ремонта.