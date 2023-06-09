Сегодня в Тюмени жары не будет: её ожидают ко Дню молодежи

Posted Сегодня, 01:52
Published Сегодня, 01:52
Modified Сегодня, 01:53
Updated Сегодня, 01:53
По данным сервиса «Гисметео», к 14 часам воздух прогреется до +21 градуса. Небо затянется облаками. Дождя не обещают.
В течение дня ожидается северо-западный ветер с порывами до 8 — 9 м/с.
Вечером похолодает до +18 … +19, а ночью будет всего +11 градусов, по данным сервиса «Яндекс. Погода».
Ранее «Наш город» писал, что с 17 до 24 июня в Тюмени вновь будет стоять жара: столбики термометров поднимутся до + 32 градусов.