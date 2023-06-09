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Сегодня в Тюмени жары не будет: её ожидают ко Дню молодежи

9 июня 2023, 01:52
Фото: 1MI

Облачная погода и +21 градус ожидается в Тюмени 9 июня

Утром в областной столице ожидается +15 … +17 градусов. Днем потеплеет.

По данным сервиса «Гисметео», к 14 часам воздух прогреется до +21 градуса. Небо затянется облаками. Дождя не обещают.

В течение дня ожидается северо-западный ветер с порывами до 8 — 9 м/с.

Вечером похолодает до +18 … +19, а ночью будет всего +11 градусов, по данным сервиса «Яндекс. Погода».

Ранее «Наш город» писал, что с 17 до 24 июня в Тюмени вновь будет стоять жара: столбики термометров поднимутся до + 32 градусов.

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#Елена Чебоксарова#Погода в Тюмени#Жара#Похолодание#Лето#Общество#Новости тюмени
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