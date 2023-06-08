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Тюменцам обещают возвращение аномальной жары в июне

8 июня 2023, 07:28
Фото: 1MI

Аномальная жара вернется в Тюмень через 10 дней

Аномальная жара вернется в Тюмень во второй декаде июня. По прогнозам синоптиков Gismeteo, уже 17 июня воздух в областной столице прогреется до +27 градусов.
Сюжет
Тюмень
Фото: Гисметео

Температура воздуха будет повышаться с каждым днем, начиная с 18 июня. 21 июня, среда, станет одним из самых жарких дней месяца — термометры покажут +31…+32. Знойная погода продержится до 24 июня. После чего температура воздуха резко опустится до +19…+21. При этом на протяжении всего месяца ожидаются осадки в виде дождей.

По заверениям синоптиков, комфортные +22…+24 продержатся до начала июля. Со 2 июля на тюменскую землю вновь вернется 30-градусная жара.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени день 3 июня в этом году стал самым жарким днем за последние 84 года. Температура воздуха в тени в этот день превысила отметку +38, на солнце и вовсе термометры показывали +50.

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