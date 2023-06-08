В Тюмени катастрофически не хватает медиков и сотрудников автобизнеса

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
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По данным аналитиков HeadHunter, на одну вакансию сегодня приходится всего 3,7 резюме. Тогда как год назад этот показатель был равен 6.
При этом самыми дефицитными в Тюменской области являются специалисты сфер «Автомобильный бизнес» и «Медицина, фармацевтика» — на одну вакансию здесь них приходится всего 1,7 резюме. А также специалисты из сфер «Рабочий персонал» и «Розничная торговля» (2,5), «Сельское хозяйство» (2,8), «Строительство, недвижимость» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 3,0), «Продажи, обслуживание клиентов» (3,1) и «Транспорт, логистика, перевозки» (3,3).
Высокий уровень конкуренции наблюдается в профессиональных сферах «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (19 резюме на вакансию), «Искусство, развлечения, массмедиа» (16,7), «Высший и средний менеджмент» (14,5), «Административный персонал» (12), «Маркетинг, реклама, PR» (11,4).
Большая часть тюменцев, находящихся в поиске работы, люди в возрасте от 30 до 40 лет.
«В сложившихся условиях работодателям крайне важно отказаться от предубеждений в найме и регулярно искать новые источники привлечения кандидатов. Самый очевидный вариант: соискатели моложе 18 и старше 45 лет. Также это могут быть женщины на типично „мужских“ ролях, например в производственном процессе. Стоит обратить внимание и на мам в декрете, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также на людей, которые ищут подработку», — отметила главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области размер среднего заработка в марте 2023 года составил 66,4 тысячи рублей. За год зарплаты выросли на 13%.