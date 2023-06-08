В Тюмени катастрофически не хватает медиков и сотрудников автобизнеса

При этом самыми дефицитными в Тюменской области являются специалисты сфер «Автомобильный бизнес» и «Медицина, фармацевтика» — на одну вакансию здесь них приходится всего 1,7 резюме. А также специалисты из сфер «Рабочий персонал» и «Розничная торговля» (2,5), «Сельское хозяйство» (2,8), «Строительство, недвижимость» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 3,0), «Продажи, обслуживание клиентов» (3,1) и «Транспорт, логистика, перевозки» (3,3).