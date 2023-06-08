В Тюмени ищут дегустатора бургеров. Обещают платить по 80 тысяч рублей в месяц

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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В приглашении на работу указано, что будущему сотруднику необходимо будет посещать заведения сети и дегустировать блюда за счет компании, в том числе бургеры. Также предстоит проводить оценку общей атмосферы заведений.
Работодатель обещает оплатить проживание в отеле, питание, предоставить автомобиль премиум-класса в пользование. В перспективе — выезды за границу для расширения поля деятельности компании.
От будущего дегустатора опыт работы не требуется, но необходимы грамотные речь и правописание, опыт блогерства и количество подписчиков в социальных сетях от 1000.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени уровень дефицита кадров достиг рекордной отметки. Больше всего не хватает медиков, рабочего персонала, продавцов.