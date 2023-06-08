Дмитрий Артюхов и правительство Ямала пожертвуют зарплату на нужды участников СВО

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил о совместном с членами окружного правительства решении внести личный вклад в помощь ямальским военнослужащим в зоне СВО. Чиновники перечислят на их поддержку свои зарплаты за один месяц. О решении оказать поддержку бойцам глава региона рассказал по итогам неформальной встречи с военнослужащими, которой завершилась церемония награждения ямальцев в преддверии Дня России.
«Наше Отечество сейчас переживает непростые дни и единственный ответ на вызовы, которые перед нами стоят, — это быть преданными своей стране и своему делу. Отдельная искренняя благодарность нашим участникам специальной военной операции за ваше ратное служение, за воинский долг, который вы отдаете нашей стране», — обратился к присутствующим Дмитрий Артюхов.
Награды и медали из рук губернатора получили 30 человек. Это многодетные родители, медики, педагоги, работники ТЭК, государственные деятели и участники спецоперации. Так, орденом Мужества наградили новоуренгойца Валерия Колодко, который одним из первых пошел добровольцев в зону СВО. При выполнении боевой задачи он предотвратил внезапное нападение противника, вызвав огонь на себя. Ямалец, которого дома ждут четыре дочки, рискнул своей жизнью и спас сослуживцев.
«Поговорили с нашими героями о службе, о поддержке, которую округ может еще оказать бойцам на передовой. Договорились, что ветераны активно включатся в работу с молодежью и станут консультировать наших социальных координаторов, которые курируют сейчас помощь военнослужащим и их семьям», — резюмировал губернатор Ямала.