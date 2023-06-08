Дмитрий Артюхов и правительство Ямала пожертвуют зарплату на нужды участников СВО

Награды и медали из рук губернатора получили 30 человек. Это многодетные родители, медики, педагоги, работники ТЭК, государственные деятели и участники спецоперации. Так, орденом Мужества наградили новоуренгойца Валерия Колодко, который одним из первых пошел добровольцев в зону СВО. При выполнении боевой задачи он предотвратил внезапное нападение противника, вызвав огонь на себя. Ямалец, которого дома ждут четыре дочки, рискнул своей жизнью и спас сослуживцев.