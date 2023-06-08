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Дмитрий Артюхов и правительство Ямала пожертвуют зарплату на нужды участников СВО

8 июня 2023, 06:29
Фото: тг-канал Дмитрий Артюхов

Дмитрий Артюхов и правительство Ямала пожертвуют зарплату на нужды участников СВО

Глава округа пообщался с военнослужащими в неформальной обстановке.
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ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил о совместном с членами окружного правительства решении внести личный вклад в помощь ямальским военнослужащим в зоне СВО. Чиновники перечислят на их поддержку свои зарплаты за один месяц. О решении оказать поддержку бойцам глава региона рассказал по итогам неформальной встречи с военнослужащими, которой завершилась церемония награждения ямальцев в преддверии Дня России.

«Наше Отечество сейчас переживает непростые дни и единственный ответ на вызовы, которые перед нами стоят, — это быть преданными своей стране и своему делу. Отдельная искренняя благодарность нашим участникам специальной военной операции за ваше ратное служение, за воинский долг, который вы отдаете нашей стране», — обратился к присутствующим Дмитрий Артюхов.

Награды и медали из рук губернатора получили 30 человек. Это многодетные родители, медики, педагоги, работники ТЭК, государственные деятели и участники спецоперации. Так, орденом Мужества наградили новоуренгойца Валерия Колодко, который одним из первых пошел добровольцев в зону СВО. При выполнении боевой задачи он предотвратил внезапное нападение противника, вызвав огонь на себя. Ямалец, которого дома ждут четыре дочки, рискнул своей жизнью и спас сослуживцев.

«Поговорили с нашими героями о службе, о поддержке, которую округ может еще оказать бойцам на передовой. Договорились, что ветераны активно включатся в работу с молодежью и станут консультировать наших социальных координаторов, которые курируют сейчас помощь военнослужащим и их семьям», — резюмировал губернатор Ямала.
#Валентина Бурнашева#Общество#ЯНАО#Зарплата#Депутаты#СВО
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