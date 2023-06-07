Современный полигон ТКО: мифы и реальность

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
В 2023 году исполняется 5 лет с момента начала действия реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. За это время построены и реконструированы десятки объектов, в том числе — новые полигоны для временного хранения и захоронения отходов. Новый полигон в составе мусороперерабатывающего комплекса также создается в Нижнем Тагиле. Все проекты реализуются в рамках национального проекта «Экология».
В представлении обычных граждан полигон ТКО остается обычной мусорной свалкой со всеми сопутствующими негативными явлениями. Насколько оправдано подобное мнение, рассказал директор департамента строительства объектов обращения с ТКО АО «Интертехэлектро» Кирилл Андрюшин.
— Устоявшееся мнение о постоянно дымящихся полигонах, в основном, связано с наследием дореформенной эпохи, когда все отходы вывозились на свалки и сбрасывались там без учета классов опасности и горючести отходов, возможности образования биогаза, не выполнялись грунтовая пересыпка, уплотнение и создание уклонов тела полигона. При этом организациям, эксплуатирующим такие полигоны, зачастую было выгодно за счет горения отходов, превращения их в золу, освобождать полезную емкость полигона, которую вновь можно было заполнять новыми отходами.
Главная опасность подобного бесконтрольного горения заключается в том, что при нем происходит выброс токсичных загрязняющих веществ, в том числе диоксинов — мощнейших канцерогенных ядов, которые имеют свойство накапливаются в организме человека.
После начала реформы системы обращения с ТКО серьезно изменились нормативные требования к проектированию и строительству полигонов. Сейчас они предусматривают обязательное создание на них полноценных противопожарных систем. Противопожарные мероприятия и оценка рисков негативного воздействия на окружающую среду при возникновении пожара проходят государственную экспертизу в составе проектной документации. Сегодня без реализации полного объема противопожарных мероприятий ввод полигона в эксплуатацию невозможен.
Применение комплексного подхода к обращению с отходами на современных мусороперерабатывающих предприятиях принципиально изменило пожарную безопасность полигонов по сравнению со свалками прошлого века. Сейчас наиболее огнеопасные и токсичные отходы отбираются еще на стадии приема на сортировку и вывозятся на специализированные объекты по их обезвреживанию. Далее при сортировке отходов отбираются опасные в пожарном отношении фракции сухой бумаги и картона, полимерных материалов, дерева и текстиля. Основная часть органических отходов, генерирующих биогаз, направляется на компостирование и перерабатывается в инертные техногрунты, что позволяет избежать образования большого количества метана на полигоне ТКО. Оставшиеся отходы, которые не могут быть полезно использованы, равномерно разравниваются и пересыпаются слоем инертного, негорючего грунта толщиной не менее 15 см.
Контролирующие органы (Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и прочие) осуществляют постоянное наблюдение за возгораниями на объектах по обращению с отходами. За загрязнение атмосферного воздуха, ущерб жизни и здоровью населения, животному миру, почвам и растительности налагаются значительные штрафы. Компания, эксплуатирующая полигон, может быть лишена специализированной лицензии, статуса оператора по обращению с ТКО, ответственные лица могут быть привлечены к административной и даже уголовной ответственности.
Таким образом, современные нормативные требования, а также меры по контролю и надзору за безопасной эксплуатацией, обеспечивают всестороннюю пожарную безопасность объекта обращения с ТКО.
— Наличие запахов около старых полигонов связано с двумя факторами. Первый из них — постоянно возникающие пожары в массиве отходов. Второй — гниение органики (в основном — пищевых отходов, содержащихся в ТКО), которое, при отсутствии систем сбора и отвода фильтрата, превращает такой полигон в болотный биологический реактор, вырабатывающий дурнопахнущие газы. К ним относятся сероводород, меркаптаны и прочие.
На современных мусороперерабатывающих комплексах предусмотрен ряд мероприятий, позволяющий практически полностью избавиться от устойчивых зловонных запахов. На стадии сортировки отделяются биоразлагаемые вторичные ресурсы (бумага, картон, дерево, текстиль), отсев мелкой фракции ТКО, содержащий значительное количество пищевых отходов, а также прочий мелкий биоразлагаемый мусор.
Отсев сортировки ТКО в полном объеме направляется на компостирование, в результате которого образуется инертный техногрунт. На полигон поступают неутилизируемые остатки сортировки, с минимальным содержанием биоразлагаемой фракции отходов. В связи с этим, потенциал образования свалочных газов и дурнопахнущих веществ в массиве отходов снижается в 20 раз по сравнению с прямым размещением ТКО на полигонах старого типа. Также на полигоне происходит непрерывное разравнивание и уплотнение отходов с нанесением минеральной изоляции, что минимизирует попадание воздуха в тело полигона и дополнительно тормозит остаточную способность отходов вырабатывать газ. Кроме того, современные полигоны могут быть оснащены системами дегазации, обеспечивающими сбор всех полигонных газов и их обезвреживание.
— Если кормовая база в виде органических отходов на полигоне отсутствует, он перестает быть интересным для животных и птиц. На современных мусороперерабатывающих комплексах 100% отходов проходят сортировку, а отсев сортировки, содержащий основное количество органических отходов, направляется на компостирование. Поэтому на полигон поступает незначительное количество органики, являющейся питательной средой.
Наличие ограждения исключает попадание на территорию полигона крупных животных, таких как собаки. Что касается птиц, то на полигоне устанавливаются специальные отпугиватели, мешающие их комфортному нахождению в районе полигона. Для предотвращения размножения крыс и мышей на территории полигонов проводятся мероприятия по дератизации.
— На старых полигонах системы противофильтрационной защиты практически отсутствовали, защита подземных вод существовала только в виде естественных свойств земельного участка полигона. Так называемый фильтрат — сточные воды, образующиеся при контакте атмосферных осадков с отходами — либо накапливался на поверхности рядом с полигонами, либо просачивался в подземные пласты грунтовых вод.
Единственной мерой защиты ранее было соблюдение значительного расстояния от полигона до источников водоснабжения и естественные геологические барьеры.
В настоящее время ситуация с противофильтрационной защитой полигонов изменилась принципиальным образом. Действующими нормативными требованиями в обязательном порядке предусматривается устройство систем сбора и отвода фильтрата, накопление фильтрата в основании полигона не допускается.
На новых МСК появились надежные противофильтрационные материалы в виде толстых химически стойких полимерных геомембран и материалов на основе бентонитовых матов, обладающих свойствами естественных высококачественных глин. Их комбинирование в сочетании с использованием современных дренажных систем предотвращает попадание фильтрата в подземные воды.
Современное оборудование дает возможность произвести безопасную очистку фильтрата до воды, пригодной для повторного использования или сброса в водоемы хозяйственно-бытового и рыбохозяйственного назначения. Подобные мероприятия позволяют полностью предотвратить попадание фильтрата за границы полигона и нейтрализовать его вредные свойства. Таким образом, проблема загрязнения водных источников фильтратом полигонов в современных условиях полностью теряет свою остроту.
Справка. Группа «Интертехэлектро» с 2001 года участвует в реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов энергетики и промышленности в России. Компанией спроектированы, построены и введены в эксплуатацию объекты обращения с отходами общей мощностью более 900 тысяч тонн. В их числе мусоросортировочные заводы в Тюмени, Тобольске, Ишиме, мусоросортировочные комплексы в Краснотурьинске, Нижнем Тагиле и Нижневартовске.