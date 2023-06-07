nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

Изображение материала

Фермер обманул тюменские власти на 123 тысячи рублей

7 июня 2023, 08:53
Фото: 1MI

Тюменский фермер обвиняется в мошенничестве с целью получения субсидии

Уголовное дело по факту мошенничества главы сельскохозяйственного потребительского кооператива направлено в суд прокуратурой Сладковского района.
Сюжет
Суд

Как следует из материалов дела, 58-летний обвиняемый с октября 2021 года до февраля прошлого года отправлял в областной департамент АПК документы с ложными данными относительно объёма мяса, которое было закуплено в личных подобных хозяйствах населения с целью получения субсидии.

В результате преступных действий из бюджета было украдено 123, 4 тысячи рублей.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские фермеры массово бросают свои участки, что может стать причиной новых пожаров.

Читайте также:
Игры с огнем: тюменские фермеры провоцируют лесные пожары
#Суд#Наказание#Уголовное дело#Фермер#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Елена Чебоксарова
Подпишитесь
Из-за обмеления Туры губернатор Моор ввел режим повышенной готовности
Сегодня, 04:11
«Отбирают квартиры»: застройщик пытается лишить дольщиков прав на купленное жилье
Вчера, 13:09
«От головной боли до комы»: ошибка тюменских врачей стоила жизни отцу троих детей
Вчера, 08:51
Туристов из Тюмени эвакуировали из-за разлившейся реки у базы отдыха около Сочи
Сегодня, 11:01
На службу по контракту в Тюмени берут женщин до 47 лет. Зарплата до 350 тысяч рублей
Сегодня, 10:12
Ко Дню города тюменские власти готовят салюты и концерт
Сегодня, 07:49