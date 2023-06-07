Фермер обманул тюменские власти на 123 тысячи рублей

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Как следует из материалов дела, 58-летний обвиняемый с октября 2021 года до февраля прошлого года отправлял в областной департамент АПК документы с ложными данными относительно объёма мяса, которое было закуплено в личных подобных хозяйствах населения с целью получения субсидии.
В результате преступных действий из бюджета было украдено 123, 4 тысячи рублей.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские фермеры массово бросают свои участки, что может стать причиной новых пожаров.