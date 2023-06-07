Фермер обманул тюменские власти на 123 тысячи рублей

Как следует из материалов дела, 58-летний обвиняемый с октября 2021 года до февраля прошлого года отправлял в областной департамент АПК документы с ложными данными относительно объёма мяса, которое было закуплено в личных подобных хозяйствах населения с целью получения субсидии.