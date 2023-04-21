Игры с огнем: тюменские фермеры провоцируют лесные пожары

Posted Сегодня, 01:57
Published Сегодня, 01:57
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Updated Сегодня, 02:17
В ведомстве рассказали, что в этом районе выявлено нарушение требований земельного законодательства. Участки не используются по целевому назначению, более половины их площади зарастают деревьями и кустарниками.
Таким образом, владельцы заброшенных территорий могут спровоцировать возникновение лесных пожаров.
Ранее «Наш город» писал, что вчера поздним вечером в Тюменском районе около поселка Боровский горела сухая трава. Пожар ликвидировали.