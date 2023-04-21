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Игры с огнем: тюменские фермеры провоцируют лесные пожары

21 апреля 2023, 01:57
Фото: 1MI

Владельцы земель бросают участки, что приводит к пожарам в Тюменской области

Тюменские фермеры бросают свои земли, что может привести к ландшафтным пожарам. О зарастании сорняками участков общей площадью 434 га в Сорокинском районе Тюменской области сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

В ведомстве рассказали, что в этом районе выявлено нарушение требований земельного законодательства. Участки не используются по целевому назначению, более половины их площади зарастают деревьями и кустарниками.

Таким образом, владельцы заброшенных территорий могут спровоцировать возникновение лесных пожаров.

Ранее «Наш город» писал, что вчера поздним вечером в Тюменском районе около поселка Боровский горела сухая трава. Пожар ликвидировали.

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#Елена Чебоксарова#Пожар#Земельные участки#Земля#Фермер#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Сорокинский район
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