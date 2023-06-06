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Сын 39-летней тюменки не смог оплатить свои штрафы. Он ездил на дорогом «Мерседесе»

6 июня 2023, 12:34
Фото: ГИБДД

Молодой тюменец ездил на дорогом «Мерседесе» своей мамы и не оплатил десятки штрафов

Судебные приставы и сотрудники ГИБДД остановили внедорожник «Мерседес». Его водитель не оплатил 47 штрафов.

По данным тюменских автоинспекторов, машину вычислила система «Паутина» на улице Щербакова.

«Иномарка принадлежит 39-летней тюменке, но ездит на ней и системно нарушает правила на дорогах не хозяйка машины, а ее сын. Муж собственницы „Мерседеса“, отец нарушителя, оплатил долг», — сообщили в ГИБДД.

Инспекторы отметили, что молодой человек часто превышал скорость на городских улицах, сумма штрафов составила 47 300 рублей.

Сегодня на 50 лет ВЛКСМ был остановлен автомобиль «Ниссан».

«Оказалось, что у 45-летнего автомобилиста 56 неоплаченных штрафов за нарушения, выявленные камерами на дорогах на общую сумму 39 300 рублей. Собственник „Ниссана“ не смог на месте оплатить штрафы и долги судебным приставам. Арестованный автомобиль уехал на спецстоянку», — сообщили в ГИБДД.

Утром «Наш город» сообщал, что на 6-м километре окружной дороги столкнулись Mitsubishi, Toyota Corolla, Kia Rio и большегруз MAN. ДТП произошло по вине нетрезвого водителя Mitsubishi. 47-летний тюменец врезался в металлическое ограждение, после чего влетел в грузовик. От удара иномарку отбросило на встречную полосу. Вследствие чего повреждения получили Toyota Corolla и Kia Rio. В результате ДТП травмы получил водитель Mitsubishi. Остальные участники аварии не пострадали. Ущерб от аварии значительный, капот Mitsubishi превратился в «фарш». Вчера на тюменской трассе в аварии пострадали шесть человек, в том числе четверо детей. На дороге Шадринск-Ялуторовск столкнулись Renault и Lada Vesta, обе машины вылетели в кювет и получили серьёзные повреждения.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Александр Мязин
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