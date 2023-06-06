Сын 39-летней тюменки не смог оплатить свои штрафы. Он ездил на дорогом «Мерседесе»

Утром «Наш город» сообщал, что на 6-м километре окружной дороги столкнулись Mitsubishi, Toyota Corolla, Kia Rio и большегруз MAN. ДТП произошло по вине нетрезвого водителя Mitsubishi. 47-летний тюменец врезался в металлическое ограждение, после чего влетел в грузовик. От удара иномарку отбросило на встречную полосу. Вследствие чего повреждения получили Toyota Corolla и Kia Rio. В результате ДТП травмы получил водитель Mitsubishi. Остальные участники аварии не пострадали. Ущерб от аварии значительный, капот Mitsubishi превратился в «фарш». Вчера на тюменской трассе в аварии пострадали шесть человек, в том числе четверо детей. На дороге Шадринск-Ялуторовск столкнулись Renault и Lada Vesta, обе машины вылетели в кювет и получили серьёзные повреждения.