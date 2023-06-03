70-летняя тюменка стала преступницей. Она перевозила наркотики в рыбе

Теперь тюменку за фаршированных карасей ждет уголовная ответственность по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В настоящее время пожилая женщина находится под домашним арестом.