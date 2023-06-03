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70-летняя тюменка стала преступницей. Она перевозила наркотики в рыбе

3 июня 2023, 03:41

Под Тюменью задержали пенсионерку, перевозившую наркотики в карасях

70-летнюю пенсионерку с карасями, фаршированными наркотиками, задержали сотрудники полиции на 317-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень.

Пожилая женщина везла рыбу с необычной начинкой из Екатеринбурга в Тюмень. В ходе осмотра в багажнике автомобиля были обнаружены свертки, обмотанный полимерной лентой с комкообразным веществом серого цвета внутри. Всего 41 штука.

Как выяснилось, внутри рыбы было запрещенное вещество «спайс» общим весом порядка 800 граммов. Уже ранее судимая за распространение наркотиков пенсионерка призналась, что планировала распространить наркотик в Тюмени.

Теперь тюменку за фаршированных карасей ждет уголовная ответственность по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В настоящее время пожилая женщина находится под домашним арестом.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области силовики ликвидировали нарколабораторию, в которой за месяц было произведено более 3,7 килограммов синтетических наркотических средств.

#Валентина Бурнашева#Наркотики#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Видео
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