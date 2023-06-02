В Тюмени третий день разыскивают 35-летнюю женщину. Фото

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
По информации ПО «Белая Сова», она была одета в белую кофту, светлые брюки и кроссовки. Её Рост 175 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы русые, ниже плеч.
Если вы её видели, позвоните в ОП №3 города Тюмени по телефону 8 (3452) 48-23-56.
Ранее «Наш город» сообщал, что поисковики нашли Баян Макатову (она жива). Её разыскивали почти месяц. 64-летняя женщина пропала в селе Боровое Ишимского района 17 апреля 2023 года.