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В Тюмени третий день разыскивают 35-летнюю женщину. Фото

2 июня 2023, 10:44
Фото: Белая Сова

Поисковики Тюмени разыскивают 35-летнюю женщину. Фото

В областной столице с 31 мая разыскивают Рычкову Кристину, 1988 года рождения. Женщина ушла из дома и не вернулась.

По информации ПО «Белая Сова», она была одета в белую кофту, светлые брюки и кроссовки. Её Рост 175 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы русые, ниже плеч.

Если вы её видели, позвоните в ОП №3 города Тюмени по телефону 8 (3452) 48-23-56.

Ранее «Наш город» сообщал, что поисковики нашли Баян Макатову (она жива). Её разыскивали почти месяц. 64-летняя женщина пропала в селе Боровое Ишимского района 17 апреля 2023 года.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Поиск человека#Александр Мязин
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