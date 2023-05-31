В Тюмени больше месяца ищут пропавшую женщину, нуждающуюся в медицинской помощи

64-летняя женщина ушла из дома в 10 утра. В последний раз её видели в черном стеганом пальто, чёрных штанах, кроссовках темно-зелёного цвета и в белом платке на голове — на нем был рисунок, сообщают в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень».