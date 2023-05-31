В Тюмени больше месяца ищут пропавшую женщину, нуждающуюся в медицинской помощи

Posted Сегодня, 01:08
Published Сегодня, 01:08
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
64-летняя женщина ушла из дома в 10 утра. В последний раз её видели в черном стеганом пальто, чёрных штанах, кроссовках темно-зелёного цвета и в белом платке на голове — на нем был рисунок, сообщают в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень».
Среди примет пропавшей в ориентировке перечисляются небольшой рост (150 — 160 см), седые волосы длиной до лопаток, тёмные глаза.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о женщине, просят звонить по телефонам: 02/102 — полиция, 8 (34551) 7-98-02 — МО МВД России «Ишимский», 8-932-32-39-911 — волонтеры ПО «Белая Сова — Тюмень».
Также можно писать на почту poisksova@gmail.com.
Ранее «Наш город» сообщал, что пропавшая 75-летняя пенсионерка была найдена в Тюмени мёртвой.