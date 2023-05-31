nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:08

Published Сегодня, 01:08

Modified Сегодня, 03:31

Updated Сегодня, 03:31

Изображение материала

В Тюмени больше месяца ищут пропавшую женщину, нуждающуюся в медицинской помощи

31 мая 2023, 01:08
Фото: 1MI

В Тюмени больше месяца ищут пропавшую женщину, нуждающуюся в медицинской помощи

Баян Макатова пропала в селе Боровое Ишимского района 17 апреля 2023 года.

64-летняя женщина ушла из дома в 10 утра. В последний раз её видели в черном стеганом пальто, чёрных штанах, кроссовках темно-зелёного цвета и в белом платке на голове — на нем был рисунок, сообщают в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень».

Среди примет пропавшей в ориентировке перечисляются небольшой рост (150 — 160 см), седые волосы длиной до лопаток, тёмные глаза.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о женщине, просят звонить по телефонам: 02/102 — полиция, 8 (34551) 7-98-02 — МО МВД России «Ишимский», 8-932-32-39-911 — волонтеры ПО «Белая Сова — Тюмень».

Также можно писать на почту poisksova@gmail.com.

Ранее «Наш город» сообщал, что пропавшая 75-летняя пенсионерка была найдена в Тюмени мёртвой.

Читайте также:
Пропавшую накануне в Тюмени пенсионерку нашли мертвой
#Елена Чебоксарова#Поиски пропавших#Поиски человека#Пропавший без вести#Общество#Тюменцы
Подпишитесь
«Капля в море»: «Дочка» компании «Арсиб» задолжала налоговой почти миллиард рублей
Вчера, 07:31
Аномальная 30-градусная жара продлится в Тюмени неделю
Вчера, 03:35
У погибшего в зоне СВО молодого тюменского бойца осталось трое детей
Вчера, 14:48
Цены на китайские автомобили в Тюмени вырастут. Почему?
Вчера, 03:56
Новый график социальных выплат и повышение пенсий: что изменится с 1 июня
Вчера, 15:39
Гастрономический гайд по пермской кухне
Вчера, 13:29