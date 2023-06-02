В Тюмени курьерам обещают платить по 75 тысяч в месяц за неполный рабочий день

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
По данным аналитиков Зарплата.ру, в мае доля вакансий с частичной занятостью составила 13% от общего числа предложений на рынке труда. При этом пропорционально возрос и уровень предлагаемой заработной платы — на 25%. Средний размер заработка сегодня составляет 75 тысяч рублей.
Наиболее востребованными на рынке являются такие вакансии с частичной занятостью как операторы колл-центров, продавцы, курьеры, водители, официанты/бармены.
«Наем на частичную занятость выгоден работодателям: можно увеличивать штат под конкретные, ограниченные во времени задачи, под большую загрузку в высокий сезон покупок или даже в особо загруженные дни недели. При этом, если речь идет о самозанятых, то работодателю не придется заниматься кадровым делопроизводством и увеличивать расходы на налоги», — отметили аналитики Зарплата.ру.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменским подросткам предлагают на лето работу с ежемесячным заработком до 120 тысяч рублей.