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В Тюмени курьерам обещают платить по 75 тысяч в месяц за неполный рабочий день

2 июня 2023, 06:09
Фото: 1MI

Тюменцам готовы платить до 75 тысяч рублей за сезонную работу

В Тюменской области растет число вакансий, предлагающих частичную занятость. За последний год количество таких предложений увеличилось на 15%.
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Тюмень

По данным аналитиков Зарплата.ру, в мае доля вакансий с частичной занятостью составила 13% от общего числа предложений на рынке труда. При этом пропорционально возрос и уровень предлагаемой заработной платы — на 25%. Средний размер заработка сегодня составляет 75 тысяч рублей.

Наиболее востребованными на рынке являются такие вакансии с частичной занятостью как операторы колл-центров, продавцы, курьеры, водители, официанты/бармены.

«Наем на частичную занятость выгоден работодателям: можно увеличивать штат под конкретные, ограниченные во времени задачи, под большую загрузку в высокий сезон покупок или даже в особо загруженные дни недели. При этом, если речь идет о самозанятых, то работодателю не придется заниматься кадровым делопроизводством и увеличивать расходы на налоги», — отметили аналитики Зарплата.ру.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменским подросткам предлагают на лето работу с ежемесячным заработком до 120 тысяч рублей.

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