В Тюмени курьерам обещают платить по 75 тысяч в месяц за неполный рабочий день

По данным аналитиков Зарплата.ру, в мае доля вакансий с частичной занятостью составила 13% от общего числа предложений на рынке труда. При этом пропорционально возрос и уровень предлагаемой заработной платы — на 25%. Средний размер заработка сегодня составляет 75 тысяч рублей.