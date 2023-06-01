120 тысяч рублей могут зарабатывать тюменские подростки

Работодателям следует учитывать возраст несовершеннолетнего. С 14 до 15 лет дети могут работать не более 24 часов в неделю и 4 часов в день, с 15 до 16 лет — не более 24 часов в неделю и 5 часов в день. В период учебы — не более 12 часов в неделю и 2,5 часов в день и для 14-летних и для 15-летних. С 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю и 7 часов в день, в период учебы не более 17,5 часов в неделю и 4 часов в день