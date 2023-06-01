120 тысяч рублей могут зарабатывать тюменские подростки

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
По данным аналитиков HeadHunter, рост числа предложений на рынке труда для подростков обусловлен дефицитом кадров. Компании стараются использовать максимум возможностей для закрытия вакансий.
Размеры заработной платы на предлагаемых вакансиях - от 20 до 120 тысяч рублей. Самые большие заработки могут получить курьеры: от 82 до 120 тысяч рублей (до вычета налогов), промоутеры могут заработать до 45 тысяч рублей, операторы call-центра — от 20 до 30 тысяч рублей.
Специалисты напоминают, что по российскому законодательству официально трудовой договор можно заключать с 14 лет. При этом потребуется письменное согласие родителей (опекунов) и разрешение муниципального органа опеки.
Работодателям следует учитывать возраст несовершеннолетнего. С 14 до 15 лет дети могут работать не более 24 часов в неделю и 4 часов в день, с 15 до 16 лет — не более 24 часов в неделю и 5 часов в день. В период учебы — не более 12 часов в неделю и 2,5 часов в день и для 14-летних и для 15-летних. С 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю и 7 часов в день, в период учебы не более 17,5 часов в неделю и 4 часов в день
Кроме того, работодатель не может устанавливать испытательный срок для подростков. Несовершеннолетним запрещено работать в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, в производстве, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими препаратами, материалами эротического содержания.
Все несовершеннолетние перед приемом на работу обязаны пройти предварительный обязательный медосмотр. Его цель — выяснить, может ли подросток выполнять работу без нарушения процессов роста и развития, ухудшения состояния здоровья.
Очень вероятно, что подростку предложат работу без оформления по трудовому договору. Соглашаться на это — большой риск. При работе без договора недобросовестный работодатель может обмануть ребенка с оплатой.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени открылась вакансия продавца мороженого. В день будущему сотруднику обещают платить до 5 тысяч рублей.