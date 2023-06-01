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120 тысяч рублей могут зарабатывать тюменские подростки

1 июня 2023, 04:49

Тюменским подросткам предлагают работу с зарплатой до 120 тысяч рублей в месяц

Число вакансий для подростков в Тюменской области в этом году увеличилось в два раза. Юным тюменцам предлагают работу промоутерами, курьерами, упаковщиками и продавцами.
Сюжет
Тюмень

По данным аналитиков HeadHunter, рост числа предложений на рынке труда для подростков обусловлен дефицитом кадров. Компании стараются использовать максимум возможностей для закрытия вакансий.

Размеры заработной платы на предлагаемых вакансиях - от 20 до 120 тысяч рублей. Самые большие заработки могут получить курьеры: от 82 до 120 тысяч рублей (до вычета налогов), промоутеры могут заработать до 45 тысяч рублей, операторы call-центра — от 20 до 30 тысяч рублей.

Специалисты напоминают, что по российскому законодательству официально трудовой договор можно заключать с 14 лет. При этом потребуется письменное согласие родителей (опекунов) и разрешение муниципального органа опеки.

Работодателям следует учитывать возраст несовершеннолетнего. С 14 до 15 лет дети могут работать не более 24 часов в неделю и 4 часов в день, с 15 до 16 лет — не более 24 часов в неделю и 5 часов в день. В период учебы — не более 12 часов в неделю и 2,5 часов в день и для 14-летних и для 15-летних. С 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю и 7 часов в день, в период учебы не более 17,5 часов в неделю и 4 часов в день

Кроме того, работодатель не может устанавливать испытательный срок для подростков. Несовершеннолетним запрещено работать в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, в производстве, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими препаратами, материалами эротического содержания.

Все несовершеннолетние перед приемом на работу обязаны пройти предварительный обязательный медосмотр. Его цель — выяснить, может ли подросток выполнять работу без нарушения процессов роста и развития, ухудшения состояния здоровья.

Очень вероятно, что подростку предложат работу без оформления по трудовому договору. Соглашаться на это — большой риск. При работе без договора недобросовестный работодатель может обмануть ребенка с оплатой.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени открылась вакансия продавца мороженого. В день будущему сотруднику обещают платить до 5 тысяч рублей.

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