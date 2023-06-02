Сотрудники Сбера в Тюменской области спасли деньги клиентов от мошенников

Еще одному тюменцу поступали мошеннические звонки из мессенджера, в разговоре аферисты пытались заставить мужчину перевести на их счет свыше 400 тысяч рублей. Клиент пришел в банк, чтобы провести операцию. Сотрудники Сбербанка обратили внимание на крупный перевод и в разговоре с мужчиной убедились, что он общался с мошенниками. В итоге клиента убедили не совершать операцию, деньги остались на его счете. Более того, во время консультации о мерах безопасности специалисты Сбера также помогли мужчине обнаружить программу-шпиона на его телефоне и удалить ее.