Сотрудники Сбера в Тюменской области спасли деньги клиентов от мошенников

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Мошенническую схему с фальшивым брокером удалось раскрыть сотрудникам Западно-Сибирского отделения Сбербанка при общении с клиенткой.
Женщина обратилась в офис банка для оформления потребительского кредита на 200 тысяч рублей. В разговоре выяснилось, что клиентка хочет внести деньги в личный кабинет псевдоброкера, который был установлен на ее телефоне по совету неизвестного человека. Женщине рекомендовали не поддаваться на уговоры мошенников и обратиться в правоохранительные органы. Клиентка Сбера прислушалась к сотрудникам банка и не внесла деньги, тем самым сохранив их от злоумышленников.
Еще одному тюменцу поступали мошеннические звонки из мессенджера, в разговоре аферисты пытались заставить мужчину перевести на их счет свыше 400 тысяч рублей. Клиент пришел в банк, чтобы провести операцию. Сотрудники Сбербанка обратили внимание на крупный перевод и в разговоре с мужчиной убедились, что он общался с мошенниками. В итоге клиента убедили не совершать операцию, деньги остались на его счете. Более того, во время консультации о мерах безопасности специалисты Сбера также помогли мужчине обнаружить программу-шпиона на его телефоне и удалить ее.
Кибермошенники регулярно придумывают новые способы обмана. Мы отслеживаем появление новых схем, изучаем их и даем рекомендации клиентам, как обезопасить себя. Главное, что следует всегда помнить, — реальные сотрудники Сбербанка никогда не требуют по телефону назвать данные банковских карт, перевести деньги на «защищенный» или «инвестиционный счет» или взять кредит. Вы всегда можете позвонить в банк и уточнить информацию самостоятельно, если возникли сомнения в намерениях собеседника, — рассказал заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Александр Исаев.