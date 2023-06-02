Где спастись от жары в Тюмени?

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В ближайшие дни в городе ожидается аномальная жара, синоптики прогнозируют потепление до +37 градусов. На солнце эта температура будет ощущаться, как +40. А потому стоит сократить пребывание на улице и позаботиться о своей безопасности, во избежание перегрева или солнечного удара.
А, если вы все-таки решитесь выйти на улицу, «Наш город» подготовил несколько советов и правил безопасности для того, чтобы спасаться от жары без вреда для здоровья.
Во время изнуряющей жары и высокой температуры воздуха, даже небольшой фонтан способен создать легкое ощущение прохлады и свежести. На сегодняшний день, по данным сервиса 2ГИС, в Тюмени установлен 51 фонтан.
У каждого из них можно переждать жару или охладиться после долгой прогулки. Однако достаточно будет присесть поближе в фонтану, умывать там руки, лицо или же вовсе окунаться в воду целиком — опасно.
Об опасностях, кроющихся в воде фонтанов предостерегают врачи. Дело в том, что вода на объектах нагревается, вдобавок один и тот же объем воды «крутится» в фонтане постоянно, а это отличная среда для размножения бактерий. Так умыв лицо водой их фонтана можно подцепить кишечную инфекцию или даже тяжелое отравление.
Не стоит забывать о том, что к фонтанам стягиваются бродячие животные, а также крысы и голуби. Одни могут купаться в этой воде, а другие справлять в искусственный водоем свою нужду. Известно, что голуби часто переносят различные инфекции, а они сейчас «тусуются» практически у каждого фонтана, повышая вероятность для человека подхватить глистную инвазию.
Но есть и риск подхватить более серьезные заболевания, вызванные стафилококками, стрептококками и другими микробами-возбудителями кожных заболеваний. Этот риск возникает из-за того, что руки в фонтане мог помыть человек, имеющий одно из этих заболеваний, а как мы писали выше — вода в фонтане не обновляется.
К тому же в фонтаны попадает дождевая вода, которая может содержать вредные химические примеси. А архитектурные составляющие фонтана моются далеко не каждый день, а потому вся грязь с них попадает в воду.
Купание в фонтане может обернуться и респираторной инфекцией, конъюктивитами, энтеровирусные, ротавирусные инфекции, и даже — вирусный гепатит А. Стоит помнить, что человека может попросту ударить током, поскольку к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки.
В 30-градусную жару от зноя уже не спасают головные уборы и мороженное, а потому периодически стоит прерывать солнечные ванны и отдыхать в тенистых парках с скверах. Передвигаясь по городу в экстремально жаркую погоду стоит как можно чаще находиться в тени, чтобы не получить перегрев или солнечный удар.
Также стоит предпочитать подземные переходы наземным. Там всегда прохладнее, чем на улице, что поможет восстановить температурный баланс.
В субботник +36 градусов многие тюменцы рванут на пляжи, но стоит учитывать, что на данный момент, купаться разрешено только в 6 водоемах региона. В их числ о вошли акватории пруда Лесного, озера Андреевского (на 21-м километре Ялуторовского тракта), озера Арсеньевского (АНО ОДООЦ «Ребячья республика») и озера Полушинское (филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка»).
Также санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормам получили акватория озера Верхнее Кривое на базе отдыха «Верхний бор» и водоем, расположенный на территории оздоровительного центра «Сибирь».
Излюбленное место жителей города — озеро Липовое пока официального разрешения не получило, на базе отдыха «Кулига Парк», где располагается водоем, рассказали, что сейчас на территории можно только загорать, пользоваться «сапбордами» и лодками. Сотрудники базы следят за тем, чтобы посетители не полезли в воду. Аналогичная ситуация наблюдается и в пляжном клубе «Липовое».