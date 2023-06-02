Где спастись от жары в Тюмени?

Не стоит забывать о том, что к фонтанам стягиваются бродячие животные, а также крысы и голуби. Одни могут купаться в этой воде, а другие справлять в искусственный водоем свою нужду. Известно, что голуби часто переносят различные инфекции, а они сейчас «тусуются» практически у каждого фонтана, повышая вероятность для человека подхватить глистную инвазию.