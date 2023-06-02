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Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

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Где спастись от жары в Тюмени?

2 июня 2023, 10:49
Фото: nashgorod.ru
Где в Тюмени спастись от жары в +30 градусов

Где в Тюмени спастись от жары в +30 градусов

Лето только-только наступило, но на Тюмень уже обрушилась знойная жара. Как спастись от перегрева и где найти прохладу?
Сюжет
Тюмень

В ближайшие дни в городе ожидается аномальная жара, синоптики прогнозируют потепление до +37 градусов. На солнце эта температура будет ощущаться, как +40. А потому стоит сократить пребывание на улице и позаботиться о своей безопасности, во избежание перегрева или солнечного удара.

А, если вы все-таки решитесь выйти на улицу, «Наш город» подготовил несколько советов и правил безопасности для того, чтобы спасаться от жары без вреда для здоровья.

Фонтаны в Тюмени

Во время изнуряющей жары и высокой температуры воздуха, даже небольшой фонтан способен создать легкое ощущение прохлады и свежести. На сегодняшний день, по данным сервиса 2ГИС, в Тюмени установлен 51 фонтан.

Фонтаны в ТюмениФонтаны в Тюмени
Фонтаны в ТюмениФонтаны в Тюмени
Фонтаны в ТюмениФонтаны в Тюмени
Фонтаны в ТюмениФонтаны в Тюмени
Фонтаны в ТюмениФонтаны в Тюмени
Фонтаны в ТюмениФонтаны в Тюмени
Фонтаны в ТюмениФонтаны в Тюмени
Фонтаны в ТюмениФонтаны в Тюмени
Фонтаны в ТюмениФонтаны в Тюмени
Фонтаны в Тюмени
Фото: nashgorod.ru

У каждого из них можно переждать жару или охладиться после долгой прогулки. Однако достаточно будет присесть поближе в фонтану, умывать там руки, лицо или же вовсе окунаться в воду целиком — опасно.

Об опасностях, кроющихся в воде фонтанов предостерегают врачи. Дело в том, что вода на объектах нагревается, вдобавок один и тот же объем воды «крутится» в фонтане постоянно, а это отличная среда для размножения бактерий. Так умыв лицо водой их фонтана можно подцепить кишечную инфекцию или даже тяжелое отравление.

Использовать воду из фонтанов опасно для здоровьяИспользовать воду из фонтанов опасно для здоровья

Не стоит забывать о том, что к фонтанам стягиваются бродячие животные, а также крысы и голуби. Одни могут купаться в этой воде, а другие справлять в искусственный водоем свою нужду. Известно, что голуби часто переносят различные инфекции, а они сейчас «тусуются» практически у каждого фонтана, повышая вероятность для человека подхватить глистную инвазию.

Голуби в фионтанах ТюмениГолуби в фионтанах Тюмени
Голуби в фионтанах Тюмени
Фото: nashgorod.ru

Но есть и риск подхватить более серьезные заболевания, вызванные стафилококками, стрептококками и другими микробами-возбудителями кожных заболеваний. Этот риск возникает из-за того, что руки в фонтане мог помыть человек, имеющий одно из этих заболеваний, а как мы писали выше — вода в фонтане не обновляется.

К тому же в фонтаны попадает дождевая вода, которая может содержать вредные химические примеси. А архитектурные составляющие фонтана моются далеко не каждый день, а потому вся грязь с них попадает в воду.

Купание в фонтане может обернуться и респираторной инфекцией, конъюктивитами, энтеровирусные, ротавирусные инфекции, и даже — вирусный гепатит А. Стоит помнить, что человека может попросту ударить током, поскольку к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки.

Вода в фонтанах опасна для здоровья Вода в фонтанах опасна для здоровья
Вода в фонтанах опасна для здоровья
Фото: nashgorod.ru

Где укрыться от солнца в Тюмени

В 30-градусную жару от зноя уже не спасают головные уборы и мороженное, а потому периодически стоит прерывать солнечные ванны и отдыхать в тенистых парках с скверах. Передвигаясь по городу в экстремально жаркую погоду стоит как можно чаще находиться в тени, чтобы не получить перегрев или солнечный удар.

Укрыться можно в тени деревьевУкрыться можно в тени деревьев
Укрыться можно в тени деревьев
Фото: nashgorod.ru

Также стоит предпочитать подземные переходы наземным. Там всегда прохладнее, чем на улице, что поможет восстановить температурный баланс.

Прохладные подземные переходыПрохладные подземные переходы
Прохладные подземные переходы
Фото: nashgorod.ru

Где разрешено купаться в Тюменской области?

В субботник +36 градусов многие тюменцы рванут на пляжи, но стоит учитывать, что на данный момент, купаться разрешено только в 6 водоемах региона. В их числ о вошли акватории пруда Лесного, озера Андреевского (на 21-м километре Ялуторовского тракта), озера Арсеньевского (АНО ОДООЦ «Ребячья республика») и озера Полушинское (филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка»).

Также санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормам получили акватория озера Верхнее Кривое на базе отдыха «Верхний бор» и водоем, расположенный на территории оздоровительного центра «Сибирь».

Излюбленное место жителей города — озеро Липовое пока официального разрешения не получило, на базе отдыха «Кулига Парк», где располагается водоем, рассказали, что сейчас на территории можно только загорать, пользоваться «сапбордами» и лодками. Сотрудники базы следят за тем, чтобы посетители не полезли в воду. Аналогичная ситуация наблюдается и в пляжном клубе «Липовое».

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