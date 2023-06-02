Автомобиль перевернулся после ДТП в районе 50 лет Октября в Тюмени. Фото

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Авария произошла 2 июня вечером. Внедорожник Opel влетел в отечественный автомобиль. В этот раз серьёзных травм удалось избежать.
«В ДТП пострадал водитель ВАЗ», — сообщили в ГИБДД «Нашему городу».
Причиной аварии стало нарушение очерёдности проезда на перекрёстке.
Сегодня «Наш город» отмечал, что в пробки в Тюмени достигли 9 баллов. Вечером на дорогах города произошло сразу 10 дорожных происшествий. На объездной сегодня проводят ремонт.