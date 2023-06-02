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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

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Автомобиль перевернулся после ДТП в районе 50 лет Октября в Тюмени. Фото

2 июня 2023, 13:39
Фото: Скрин "ЧС Тюмень"

В аварии на 50 лет Октября пострадал водитель, его машине перевернулась. Фото

В областной столице 2 июня на улице Осипенко, рядом с 50 лет Октября перевернулся автомобиль ВАЗ.
Фото: Скрин 2ГИС

Авария произошла 2 июня вечером. Внедорожник Opel влетел в отечественный автомобиль. В этот раз серьёзных травм удалось избежать.

«В ДТП пострадал водитель ВАЗ», — сообщили в ГИБДД «Нашему городу».

Причиной аварии стало нарушение очерёдности проезда на перекрёстке.

Сегодня «Наш город» отмечал, что в пробки в Тюмени достигли 9 баллов. Вечером на дорогах города произошло сразу 10 дорожных происшествий. На объездной сегодня проводят ремонт.

Пробки в 9 баллов: вся Тюмень стоит из-за 10 аварий и ремонтных работ
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#Александр Мязин#Происшествия#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#ГИБДД
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