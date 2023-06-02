Пробки в 9 баллов: вся Тюмень стоит из-за 10 аварий и ремонтных работ

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Похожая ситуация и на Московском тракте, здесь одно ДТП в районе развязки.
По данным 2ГИС второго июня в вечерний час пик на дорогах Тюмени произошло сразу 10 аварий, пробки составили 9 баллов. Известно, что пострадал один тюменец (его машина перевернулась). Крупные заторы на Щербакова, Западносибирской, Мельникайте, 50 лет Октября.
Ранее «Наш город» сообщал, что 2 июня с 16:00 в Тюмени на сутки перекроют съезд в районе ТЭЦ-2. Сегодня это вызвало очень большие заторы в районе развязки.