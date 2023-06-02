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Пробки в 9 баллов: вся Тюмень стоит из-за 10 аварий и ремонтных работ

2 июня 2023, 13:16
Фото: 1MI

В Тюмени очень много аварий, пробки достигли 9 баллов

В областной столице сегодня много ДТП и большие пробки. На объездной дороге две аварии, пробки растянулись на 6 километров.

Похожая ситуация и на Московском тракте, здесь одно ДТП в районе развязки.

По данным 2ГИС второго июня в вечерний час пик на дорогах Тюмени произошло сразу 10 аварий, пробки составили 9 баллов. Известно, что пострадал один тюменец (его машина перевернулась). Крупные заторы на Щербакова, Западносибирской, Мельникайте, 50 лет Октября.

Ранее «Наш город» сообщал, что 2 июня с 16:00 в Тюмени на сутки перекроют съезд в районе ТЭЦ-2. Сегодня это вызвало очень большие заторы в районе развязки.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дороги#ГИБДД#Погода
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