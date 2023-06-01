Собственное гнездышко: Тюмень вышла в лидеры по количеству ипотек

Чтобы получить минимальную ставку, у клиента должна быть хорошая зарплата и кредитная история. Если у заемщика нет других кредитов, то есть предельная долговая нагрузка (ПДН) низкая, ставка будет выгоднее. Другими словами, если семейный ипотечник тратит ежемесячный доход на погашение ранее взятых потребительских кредитов (займов) или тратит на них не больше 30% зарплаты, то ставка будет выше.