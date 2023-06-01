Собственное гнездышко: Тюмень вышла в лидеры по количеству ипотек

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
С момента своего запуска семейная ипотека предлагает упрощенные условия для приобретения жилья в кредит. К концу 2022 года государственной программой воспользовались более 440 тысяч семей. Срок действия семейной ипотеки продлили до 1 июля 2024. Аналитики «Дом.РФ» прогнозируют, что в 2023–2024 годах программой воспользуются еще более 240 тысяч семей.
Условия выдачи семейной ипотеки есть на сайте Госуслуг. Там же можно ознакомиться с перечнем банков-участников программы. Интересно, что чем выше место в списке, тем больше средств кредитная организация направляет на выдачу именно этого вида кредитов.
Исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак рассказал редакции NASHGOROD.ru, как программа «Семейная ипотека» реализуется в Тюменской области.
Данные платформы ДОМ.Клик свидетельствуют о том, что по итогам марта Тюменский регион вышел на 3-е место по количеству ипотечных сделок после Москвы и Московской области. Тюмень обошла Санкт-Петербург и другие города-миллионники. Семейная ипотека стала самой востребованной у жителей региона, опередив льготную ипотеку. Показатель «региональной популярности» запроса на семейную ипотеку в Тюмени был в 2 раза выше этого же показателя в Москве и в 1,5 раза — в Екатеринбурге. За последние полгода его значение достигло рекорда и составило 227%, что говорит о повышенном интересе жителей региона к программе, сообщает «Выберу.ру», — отметил Ярослав Баджурак.
Условия выдачи семейной ипотеки прописаны в государственной программе. Она работает на первичном рынке. Можно купить квартиру у застройщика, загородный дом или строящийся объект. Первоначальный взнос — от 15%, срок кредитования — до 30 лет. Сумма кредита — до 6 миллионов рублей в Тюменской области.
Ставку по семейной ипотеке каждый банк-участник госпрограммы определяет самостоятельно. Предельная ставка по данной госпрограмме — 6%. По данным одного из финансовых маркетплейсов, максимальную скидку на 191 б. п. дает Совкомбанк. У лидеров ипотечного кредитования — Сбербанка — от 5,3%, ВТБ — от 5,5%, Альфа-Банка — от 5,6% и Банка ДОМ.РФ — от 4,8%. Это минимальные проценты, которые сейчас одобряют семейному ипотечнику в Тюмени.
Реальный процент в договоре банки рассчитывают индивидуально для каждого клиента. Ставка зависит от платежеспособности клиента, кредитного рейтинга, наличия зарплатной карты и других обязательных условий кредитора.
Чтобы получить минимальную ставку, у клиента должна быть хорошая зарплата и кредитная история. Если у заемщика нет других кредитов, то есть предельная долговая нагрузка (ПДН) низкая, ставка будет выгоднее. Другими словами, если семейный ипотечник тратит ежемесячный доход на погашение ранее взятых потребительских кредитов (займов) или тратит на них не больше 30% зарплаты, то ставка будет выше.
Большинство кредиторов в Тюмени на своих сайтах информируют, что материнский капитал может быть использован для части первоначального взноса. То есть для одобрения кредита заемщику необходимо внести собственные средства.
Больше трети всех сделок — 36% — в проектах ГК «Страна Девелопмент» оформляются по семейной ипотеке. У застройщика большой спрос на квартиры именно семейного формата — euro3 и больше. В первоначальный взнос можно включить материнский капитал, а это значимая помощь в улучшении жилищных условия для семей, сообщил вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.
Во всех проектах ГК «Страна Девелопмент» можно оформить дополнительные опции «Ремонт от застройщика» и «Меблировка от застройщика». При этом их можно включить в ипотеку. После получения ключей новоселы могут сразу заехать полностью в готовое жилье. Стоимость такого ремонта и меблировки для клиента выходит в среднем на 20-25% дешевле, чем если бы он сам приобретал материалы, бытовую технику, оплачивал услуги рабочих, — добавил Александр Гуторов.
О востребованности «Семейной ипотеки» в холдинге «Партнер» рассказала директор по маркетингу компании Юлия Шамшурина.
«Семейная ипотека» — одна из самых востребованных программ, с помощью которой люди покупают недвижимость в нашей компании. Порядка 20-30% сделок проходит по данному виду кредитования. Покупатели выбирают «Семейную ипотеку» за лояльные условия, заявила Юлия Шамшурина.
Сегодня «Партнер» строит в Тюмени жилые комплексы «Ритмы» и «Ожогино». Основная доля покупателей в них — семьи, что вполне объяснимо. Люди выбирают просторные планировки, дворы закрытого типа, безопасную охраняемую среду. В «Ритмах» квартиры сдаются с полностью готовым ремонтом и частичной меблировкой — начинать новую жизнь можно уже в день выдачи ключей. Цена готовых квартир начинается от 4,6 млн рублей».