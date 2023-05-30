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Тюмень и Тобольск вновь стали самыми «безналичными» городами страны

30 мая 2023, 07:49
Фото: ПАО Сбербанк
Тюменская область заняла 6 место в рейтинге самых «безналичных» регионов страны с показателем 71,4% по доле безналичного торгового оборота.

Как отмечается в исследовании лаборатории СберИндекс и ресурса Чек Индекс, на юге Тюменской области городами-лидерами по доле безналичного торгового оборота стали Тобольск (72,4%) и Тюмень (71,8%).

В целом доля безналичного оборота в России в I квартале 2023 г. обновила исторический максимум, достигнув 63,3%, прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил +1,5 п. п. В I квартале 2023 г. в 61 регионе более 60% покупок были оплачены по карте. Это на 12 регионов больше, чем в IV квартале 2022 г.

Уже несколько кварталов подряд Тюменская область становится одним из лидеров безналичного торгового оборота в стране. В 1 квартале доля безналичных расчетов в регионе по сравнению с прошлым годом увеличилась на 1,71 процентных пункта. Платежи по картам активно проникают даже в те сферы розницы, где раньше они не были популярны, например, небольшие магазины у дома, киоски и торговые палатки, — рассказал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Западно-Сибирское отделение Сбербанка,

Марина Григорова mvgrigorova@sberbank.ru,

8-800-707-00-70 (5409-1948), 89028156828.

#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Общество#Безналичный рассчет#Сбербанк россии
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