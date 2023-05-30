Тюмень и Тобольск вновь стали самыми «безналичными» городами страны

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Как отмечается в исследовании лаборатории СберИндекс и ресурса Чек Индекс, на юге Тюменской области городами-лидерами по доле безналичного торгового оборота стали Тобольск (72,4%) и Тюмень (71,8%).
В целом доля безналичного оборота в России в I квартале 2023 г. обновила исторический максимум, достигнув 63,3%, прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил +1,5 п. п. В I квартале 2023 г. в 61 регионе более 60% покупок были оплачены по карте. Это на 12 регионов больше, чем в IV квартале 2022 г.
Уже несколько кварталов подряд Тюменская область становится одним из лидеров безналичного торгового оборота в стране. В 1 квартале доля безналичных расчетов в регионе по сравнению с прошлым годом увеличилась на 1,71 процентных пункта. Платежи по картам активно проникают даже в те сферы розницы, где раньше они не были популярны, например, небольшие магазины у дома, киоски и торговые палатки, — рассказал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.
Западно-Сибирское отделение Сбербанка,
Марина Григорова mvgrigorova@sberbank.ru,
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