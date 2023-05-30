Тюмень и Тобольск вновь стали самыми «безналичными» городами страны

В целом доля безналичного оборота в России в I квартале 2023 г. обновила исторический максимум, достигнув 63,3%, прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил +1,5 п. п. В I квартале 2023 г. в 61 регионе более 60% покупок были оплачены по карте. Это на 12 регионов больше, чем в IV квартале 2022 г.