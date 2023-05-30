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Экс-директор страховой компании продал машины жителей Тюмени и украл 4 млн рублей

30 мая 2023, 12:41
Фото: 1MI

Тюменец продал 11 машин горожан и украл 4 млн руб

Бывший директор филиала страховой компании получил 5 лет колонии. Он использовал своё служебное положение и завладел 11 автомобилями граждан и организаций.

По данным прокуратуры Тюменской области, ущерб от его действий достиг 4 млн рублей.

«Подсудимый, будучи директором филиала страховой компании в г. Тюмень, в период с октября 2017 года по март 2018 года организовал незаконную деятельность по завладению обманным путем автомобилями граждан и организаций», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Он убеждал тюменцев заключить договор купли-продажи машин с организацией. Все они побывали в ДТП, после реализации автомобилей деньги получал директор филиала страховой компании.

Ранее «Наш город» отмечал, что тюменцы распродают аптеки и стоматологические кабинеты.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дела судебные#Бизнес
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