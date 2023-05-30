Экс-директор страховой компании продал машины жителей Тюмени и украл 4 млн рублей

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
По данным прокуратуры Тюменской области, ущерб от его действий достиг 4 млн рублей.
«Подсудимый, будучи директором филиала страховой компании в г. Тюмень, в период с октября 2017 года по март 2018 года организовал незаконную деятельность по завладению обманным путем автомобилями граждан и организаций», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Он убеждал тюменцев заключить договор купли-продажи машин с организацией. Все они побывали в ДТП, после реализации автомобилей деньги получал директор филиала страховой компании.
Ранее «Наш город» отмечал, что тюменцы распродают аптеки и стоматологические кабинеты.