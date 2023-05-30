Тюменцы распродают аптеки и стоматологические кабинеты

По данным сайта Авито, на 30 мая в продаже были 10 подобные объектов бизнеса. Например, аптеку можно купить за 1,7 млн рублей. Стоимость стоматологии очень зависит от количества разрешенных видов работ. Чаще всего специалистам предлагают арендовать подобный кабинет за 3 – 10 тысяч рублей.