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Тюменцы распродают аптеки и стоматологические кабинеты

30 мая 2023, 11:18
Фото: 1MI

В Тюмени все чаще продают аптечный бизнес и стоматологические кабинеты

Тюменцы стали чаще сдавать в аренду стоматологические кабинеты и продают местные аптеки. Многие из них не выдерживают конкуренции с сетевыми компаниями.

По данным сайта Авито, на 30 мая в продаже были 10 подобные объектов бизнеса. Например, аптеку можно купить за 1,7 млн рублей. Стоимость стоматологии очень зависит от количества разрешенных видов работ. Чаще всего специалистам предлагают арендовать подобный кабинет за 3 – 10 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что здание ТЦ «Матрица» в Тюмени продается с 2016 года за 299 млн рублей. Никто покупать пока не хочет.  

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Бизнес
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