Тюменцы распродают аптеки и стоматологические кабинеты

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
По данным сайта Авито, на 30 мая в продаже были 10 подобные объектов бизнеса. Например, аптеку можно купить за 1,7 млн рублей. Стоимость стоматологии очень зависит от количества разрешенных видов работ. Чаще всего специалистам предлагают арендовать подобный кабинет за 3 – 10 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что здание ТЦ «Матрица» в Тюмени продается с 2016 года за 299 млн рублей. Никто покупать пока не хочет.