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Аналитики Домклик: стоимость вторичного жилья в Тюменской области снизилась на 2,5%

29 мая 2023, 10:36
Фото: 1MI
По данным экспертов Домклик, в апреле в Тюменской области незначительно снизилась стоимость вторичного жилья (на 2,5%). Теперь средняя стоимость квадратного метра составляет 87 тыс. рублей.

Цена на новое жилье в регионе, наоборот, возросла на 2,2%, а средняя стоимость квадратного метра в новостройках — 112 тыс. рублей. Аналитики Домклик связывают стабилизацию цен на жилье с решением ЦБ о сохранении ключевой ставки и устойчивым спросом на ипотеку.

Тюменская область остается одним из самых популярных регионов для покупки недвижимости и входит в топ-10 лидеров по заключению ипотечных сделок. Только за прошлый месяц Сбер выдал в регионе на покупку квартир более 7 млрд рублей. Программа «Приобретение готового жилья» пользуется наибольшим спросом, треть ипотечных кредитов в апреле была оформлена на покупку недвижимости на вторичном рынке, — рассказал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Западно-Сибирское отделение Сбербанка,

Виктория Елизарова VYuElizarova@sberbank.ru,

8-800-707-00-70 (54091-9445), 89829211183.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

#Анастасия Имамахметова#Покупка квартир#Новостройка
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