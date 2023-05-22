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На этой неделе в Тюменской области пройдёт предварительное голосование партии «ЕР»

22 мая 2023, 11:06
Фото: 1MI

В Тюмени пройдёт предварительное голосование партии «ЕР»

В Тюменской области с 22 по 28 мая пройдёт предварительное голосование партии «ЕР». Избиратели проголосуют за кандидатов, которые будут избираться на выборах осенью.

Ключи шифрования предварительного голосования «Единой России» разделили на 4 части для безопасности процедуры. На данный момент в системе зарегистрировались уже более 2 миллионов избирателей.

«Средний конкурс по выборам в заксобрания 7,5 человек на место, в административные центры – 5,5 человек на место», – сообщил замсекретаря генсовета «ЕР» Сергей Перминов.

В Тюменской области пройдут выборы в гордуму областной столицы и выборы губернатора.

Ранее «Наш город» сообщал, что более 100 тюменцев выдвинули свои кандидатуры на выборы в городскую думу Тюмени.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Выборы#Выборы губернатора
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