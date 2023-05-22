На этой неделе в Тюменской области пройдёт предварительное голосование партии «ЕР»

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Ключи шифрования предварительного голосования «Единой России» разделили на 4 части для безопасности процедуры. На данный момент в системе зарегистрировались уже более 2 миллионов избирателей.
«Средний конкурс по выборам в заксобрания 7,5 человек на место, в административные центры – 5,5 человек на место», – сообщил замсекретаря генсовета «ЕР» Сергей Перминов.
В Тюменской области пройдут выборы в гордуму областной столицы и выборы губернатора.
Ранее «Наш город» сообщал, что более 100 тюменцев выдвинули свои кандидатуры на выборы в городскую думу Тюмени.