Выборы в гордуму Тюмени 2023: кто заявился и какую пользу это принесет городу

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Бытует мнение, что представители строительного бизнеса таким образом хотят лоббировать интересы своих компаний, строя человейники и получая максимальную выгоду. Вот только эти рассуждения разбиваются о российский рейтинг качества городской среды, в котором Тюмень лидирует все последние годы. Это означает, что власти, жители и девелоперы умеют договариваться. И у последних все в порядке с пониманием, как должны развиваться современные города.
Итак, от стройки в думу идёт действующий депутат Дмитрий Антипов. Он примет участие в предварительном голосовании для участия в выборах от партии «Единая Россия». Антипов более 20 лет работает в «Тюменской домостроительной компании». Его команда построила и ввела в эксплуатацию более 1,3 млн кв. м жилья в восьми микрорайонах и жилых комплексов, а также детские сады, крытые надземные пешеходные переходы, поликлиники и скверы.
В думу Тюмени также планирует избираться директор завода ЖБИ-3 Александр Соловьев. ЖБИ-3 занимается строительством детских садов, панельных домов и монолитно-каркасным домостроением. Компания Соловьева приняла участие в реализации федеральной программы «Производительность труда» совместно с областным департаментом экономического развития.
Впервые на место в гордуме претендует глава тюменского филиала «Брусники» Виктор Корчагин. Бизнесмен в своей карьере прошёл путь от плотника и бетонщика до исполнительного директора в строительно-монтажной организации. За большой вклад в развитие строительного комплекса Тюмени не раз награждался грамотами и благодарностями. В общем-то его работу мы видим каждый день: «Брусника» построила добрую половину новостроек в Тюмени, на её счету «Видный», «Европейский квартал» и нашумевший проект «Речной порт», который может стать достопримечательностью города.
В списке есть и другие кандидаты от бизнеса. Например, Максим Аксенов, исполнительный директор УК «Цитадель». Кандидат в депутаты обещает сосредоточить свои усилия на поддержке участников СВО и их семей.
Еще один пример — Андрей Берлизев Генеральный директор ООО «Берлизев и К» в своей программе планирует заниматься благоустройством Тюмени, помогать малому бизнесу и повышать финансовую грамотность населения.
Напомним, выборы в городскую думу Тюмени запланированы на 10 сентября 2023 года.