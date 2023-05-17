Выборы в гордуму Тюмени 2023: кто заявился и какую пользу это принесет городу

Впервые на место в гордуме претендует глава тюменского филиала «Брусники» Виктор Корчагин. Бизнесмен в своей карьере прошёл путь от плотника и бетонщика до исполнительного директора в строительно-монтажной организации. За большой вклад в развитие строительного комплекса Тюмени не раз награждался грамотами и благодарностями. В общем-то его работу мы видим каждый день: «Брусника» построила добрую половину новостроек в Тюмени, на её счету «Видный», «Европейский квартал» и нашумевший проект «Речной порт», который может стать достопримечательностью города.