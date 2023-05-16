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В Тобольске пропала 15-летняя школьница. Фото

16 мая 2023, 10:31
Фото: тг-канал "Инсайт Тобольск"

Пятнадцатилетняя школьница пропала в Тобольске. Фото

В тг-канале «Инсайт Тобольск» 16 мая сообщили о пропаже 15-летней девочки. Березовская Кристина Леонидовна ушла из дома 15 мая в 10:00, её местоположение неизвестно.

Если вы её видели, позвоните по телефонам +7 (3456) 25-23-70 или 7 (958) 2597633.

«Приметы. Рост 160 см. Телосложение: худощавое. Цвет волос: шатенка, прическа каре. Глаза карие. Была одета : черная куртка, кроссовки черные, подошва белая; джинсы чёрного цвета!», - сообщается в тг-канале «Инсайт Тобольск».

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что пропавшего без вести тюменца нашли на шестой день. В его селе сгорело несколько домов, он был жив.

Тюменца нашли на шестой день поисков. В его селе сгорело несколько домов
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#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Поиск#Поиск человека#Поиск очевидцев
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