В Тобольске пропала 15-летняя школьница. Фото

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
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«Приметы. Рост 160 см. Телосложение: худощавое. Цвет волос: шатенка, прическа каре. Глаза карие. Была одета : черная куртка, кроссовки черные, подошва белая; джинсы чёрного цвета!», - сообщается в тг-канале «Инсайт Тобольск».
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что пропавшего без вести тюменца нашли на шестой день. В его селе сгорело несколько домов, он был жив.