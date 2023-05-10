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Тюменца нашли на шестой день поисков. В его селе сгорело несколько домов

10 мая 2023, 10:04

Через пять дней поисков удалось найти пропавшего тюменца

Поисковый отряд «Белая Сова» сообщил об окончании поисков Василия Харина, 1959 года рождения. Он пропал в селе Салаирка 4 мая, на этой неделе здесь бушевал пожар.

Тогда сгорели несколько домов.

С мужчиной всё хорошо, но он был госпитализирован в больницу. Сейчас его жизнь вне опасности.

Стоит отметить, что с 17 апреля в Тюменской области продолжаются поиски бабушки из села Боровое и Виталия Птицина, он пропал в Ялуторовске 26 числа.

Ранее «Наш город» сообщал, что несколько дней продолжались поиски девушки из Ишима. Она вышла из дома и не сообщила об этом родственникам.

Пропавшую молодую тюменку ищут почти неделю
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#Александр Мязин#Поиск#Пожар#Общество#Тюменцы#Происшествия#Погода в Тюмени#Поиски пропавших
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