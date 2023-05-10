Тюменца нашли на шестой день поисков. В его селе сгорело несколько домов

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Тогда сгорели несколько домов.
С мужчиной всё хорошо, но он был госпитализирован в больницу. Сейчас его жизнь вне опасности.
Стоит отметить, что с 17 апреля в Тюменской области продолжаются поиски бабушки из села Боровое и Виталия Птицина, он пропал в Ялуторовске 26 числа.
Ранее «Наш город» сообщал, что несколько дней продолжались поиски девушки из Ишима. Она вышла из дома и не сообщила об этом родственникам.