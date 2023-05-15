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В администрации Армизонского района ищут заместителя мэра на зарплату 58 тысяч рублей

15 мая 2023, 13:00
Фото: 1MI

В администрации Армизонского района открыли вакансию заместителя главы

По данным сайта «Работа России», в администрации Армизонского района ищут заместителя главы. Ему предлагают зарплату от 41 до 58 тысяч рублей.

Ранее на этой должности работала Ирина Паутова.

«Необходимо курировать реализацию полномочий администрации района в сфере: общего образования, здравоохранения, социальной защиты населения, молодежной политики, спорта, культуры. Руководить деятельностью комиссии по делам несовершеннолетних», - сообщается на сайте «Работа России».

Соискателям необходимо высшее образование, наличие стажа работы на муниципальной службе от 2 лет.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский Роспотребнадзор ищет специалиста PR-службы за 50 тысяч в месяц.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Деньги#Работа#Армизонский район
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