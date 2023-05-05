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Тюменская компания CaseGuru срочно ищет специалиста по блогерам, зарплата 180 тысяч

5 мая 2023, 14:30

Известная тюменская компания CaseGuru ищет руководителя за 180 тысяч в месяц

В тюменскую компанию CaseGuru требуется руководитель направления по работе с блогерами. Ему обещают платить от 180 тысяч рублей. Вакансия появилась на сайте hh.ru 4 мая.

Организация занимается продажей беспроводных наушников и довольно известна в сети своей рекламной компанией. Этим и предлагают заниматься новому руководителю в ООО «КейсГуру». Соискатель должен выстраивать работу целой команды менеджеров, искать рекламные площадки и блогеров, проводить анализ и оперативное исправление воронки выпускаемой рекламы.

Руководитель должен обладать опытом работы в команде, показать креативный подход к решению задач и иметь «развитый эмоциональный интеллект». Соискатель будет напрямую контактировать с главой компании CaseGuru.

«Современный светлый офис, у нас есть кофе, печенье и мандаринки!», - сообщается в вакансии.

На этой неделе «Наш город» сообщал, что тюменский Роспотребнадзор ищет специалиста PR-службы за 50 тысяч в месяц.

Тюменский Роспотребнадзор ищет нового специалиста PR-службы. Зарплата до 50 тысяч
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Вакансии
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