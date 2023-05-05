Тюменская компания CaseGuru срочно ищет специалиста по блогерам, зарплата 180 тысяч

Организация занимается продажей беспроводных наушников и довольно известна в сети своей рекламной компанией. Этим и предлагают заниматься новому руководителю в ООО «КейсГуру». Соискатель должен выстраивать работу целой команды менеджеров, искать рекламные площадки и блогеров, проводить анализ и оперативное исправление воронки выпускаемой рекламы.