Тюменская компания CaseGuru срочно ищет специалиста по блогерам, зарплата 180 тысяч

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Организация занимается продажей беспроводных наушников и довольно известна в сети своей рекламной компанией. Этим и предлагают заниматься новому руководителю в ООО «КейсГуру». Соискатель должен выстраивать работу целой команды менеджеров, искать рекламные площадки и блогеров, проводить анализ и оперативное исправление воронки выпускаемой рекламы.
Руководитель должен обладать опытом работы в команде, показать креативный подход к решению задач и иметь «развитый эмоциональный интеллект». Соискатель будет напрямую контактировать с главой компании CaseGuru.
«Современный светлый офис, у нас есть кофе, печенье и мандаринки!», - сообщается в вакансии.
На этой неделе «Наш город» сообщал, что тюменский Роспотребнадзор ищет специалиста PR-службы за 50 тысяч в месяц.