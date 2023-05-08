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В Тюменскую область прибывают на помощь пожарные из других регионов

8 мая 2023, 05:43
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Более 1200 человек тушат пожары в Тюменской области

Более 1,2 тысячи человек принимают участие в борьбе с лесными и природными пожарами на территории Тюменской области. В их числе — сотрудники МЧС. противопожарной службы, авиалесоохраны, добровольцы.
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Тюмень

По информации МЧС по Тюменской области, задействованы 340 единиц техники, авиация., пожарные поезда и специальная техника Министерства Обороны. Для тушения лесных пожаров применяется самолет ИЛ-76 МЧС России: в Тюменском и Тобольском районе он произвел 3 слива. Вертолетов от РСЧС задействовано 5 единиц: 3 МИ-8 и 2 МИ-26. За последние сутки произведено 292 слива.

На помощь в борьбе с пожарами в Тюменскую области в данный момент направлены три аэромобильных группировки из Оренбургской области, республики Татарстан и Волжского Спасцентра в количестве 170 человек и 25 единиц техники.

Накануне в регион прибыли 30 сотрудников «ЯмалСпас». Они принимают участие в ликвидации лесного пожара вблизи деревни Речкина. Также на территории региона работают 50 сотрудников авиалесохраны из Республики Коми — они тушат лесной пожар возле села Муллаши Тюменского. 49 специалистов авиалесохраны из Республики Карелия принимают участие в ликвидации лесного пожара в районе поселка Богандинский.

Для мониторинга лесопожарной обстановки и ликвидации загораний сухой растительности в минувшие сутки работали 588 групп: за сутки составлено два протокола об административном правонарушении. Восьмого мая планируется привлечь 674 группы.

За сутки 7 мая в Тюменской области произошло восемь новых лесных пожаров и 70 ландшафтных (площадь более 5300 га). В течение суток ликвидировано пять лесных пожаров на общей площади 33,6 гектаров. Продолжают действовать в общей сложности 12 пожаров общей площадью порядка 1 179 гектаров. Большинство ландшафтных пожаров потушено.

Ранее «Наш Город» писал, что власти рассказали о ситуации с пожарами в Тюменском районе.

 

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