В Тюменскую область прибывают на помощь пожарные из других регионов

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Published Сегодня, 05:43
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По информации МЧС по Тюменской области, задействованы 340 единиц техники, авиация., пожарные поезда и специальная техника Министерства Обороны. Для тушения лесных пожаров применяется самолет ИЛ-76 МЧС России: в Тюменском и Тобольском районе он произвел 3 слива. Вертолетов от РСЧС задействовано 5 единиц: 3 МИ-8 и 2 МИ-26. За последние сутки произведено 292 слива.
На помощь в борьбе с пожарами в Тюменскую области в данный момент направлены три аэромобильных группировки из Оренбургской области, республики Татарстан и Волжского Спасцентра в количестве 170 человек и 25 единиц техники.
Накануне в регион прибыли 30 сотрудников «ЯмалСпас». Они принимают участие в ликвидации лесного пожара вблизи деревни Речкина. Также на территории региона работают 50 сотрудников авиалесохраны из Республики Коми — они тушат лесной пожар возле села Муллаши Тюменского. 49 специалистов авиалесохраны из Республики Карелия принимают участие в ликвидации лесного пожара в районе поселка Богандинский.
Для мониторинга лесопожарной обстановки и ликвидации загораний сухой растительности в минувшие сутки работали 588 групп: за сутки составлено два протокола об административном правонарушении. Восьмого мая планируется привлечь 674 группы.
За сутки 7 мая в Тюменской области произошло восемь новых лесных пожаров и 70 ландшафтных (площадь более 5300 га). В течение суток ликвидировано пять лесных пожаров на общей площади 33,6 гектаров. Продолжают действовать в общей сложности 12 пожаров общей площадью порядка 1 179 гектаров. Большинство ландшафтных пожаров потушено.
Ранее «Наш Город» писал, что власти рассказали о ситуации с пожарами в Тюменском районе.