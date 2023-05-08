В Тюменском районе огонь уничтожил и повредил около 200 строений и домов

В Тюменском районе сгорели два десятка домов и больше сотни построек

Власти рассказали о ситуации с пожарами в Тюменском районе. По словам главы муниципалитета Светланы Ивановой, к этому часу лесные пожары продолжают действовать в районе села Муллаши, деревень Речкина и Чаплык.

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