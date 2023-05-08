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В Тюменском районе огонь уничтожил и повредил около 200 строений и домов

8 мая 2023, 05:24
Фото: 1MI

В Тюменском районе сгорели два десятка домов и больше сотни построек

Власти рассказали о ситуации с пожарами в Тюменском районе. По словам главы муниципалитета Светланы Ивановой, к этому часу лесные пожары продолжают действовать в районе села Муллаши, деревень Речкина и Чаплык.
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Тюмень

На борьбу с огнем привлечены пожарные, авиабаза, десантники «Ямалспаса», добровольцы, задействована авиация, пожарная техника.

В районе села Успенка открытого огня нет, ведётся окарауливание. На контроле ситуация по Салаирскому тракту. Дежурят пожарные и ассенизаторские машины, дружинники, добровольцы. Ведется проливка территории.

В пунктах временного размещения находятся более 330 жителей пострадавших от огня деревень и сел. В том числе 188 пенсионеров и 76 детей.

По последним данным, в четырёх населенных пунктах Тюменского района огонь уничтожил 21 дом. 11 домов повреждены, сгорело или повреждено 130 построек, 5 частных объектов экономики.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области открыли для проезда транспортных средств Тобольский, Ирбитский тракты и участок автодороги Тюмень — Омск в районе поселка Богандинский.

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