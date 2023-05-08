В Тюменском районе огонь уничтожил и повредил около 200 строений и домов

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
На борьбу с огнем привлечены пожарные, авиабаза, десантники «Ямалспаса», добровольцы, задействована авиация, пожарная техника.
В районе села Успенка открытого огня нет, ведётся окарауливание. На контроле ситуация по Салаирскому тракту. Дежурят пожарные и ассенизаторские машины, дружинники, добровольцы. Ведется проливка территории.
В пунктах временного размещения находятся более 330 жителей пострадавших от огня деревень и сел. В том числе 188 пенсионеров и 76 детей.
По последним данным, в четырёх населенных пунктах Тюменского района огонь уничтожил 21 дом. 11 домов повреждены, сгорело или повреждено 130 построек, 5 частных объектов экономики.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области открыли для проезда транспортных средств Тобольский, Ирбитский тракты и участок автодороги Тюмень — Омск в районе поселка Богандинский.