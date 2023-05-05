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Летние веранды открылись в Тюмени

5 мая 2023, 10:02
Фото: 1MI

В горадминистрации представили список кафе с летними верандами

Сорок восемь летних веранд открыто на территориях кафе в Тюмени. Такой список представлен на портале гордаминистарции «Тюмень — наш дом».

В настоящее время веранды открыли несколько баров в центре областной столицы: «DOGMA» по адресу Советская, 55/1а, «Porsche терраса» на Герцена, 63, «SHELBY» на Семакова, 30, «Мята Cyber Lounge» на Орджоникидзе, 63 а.

Также полюбоваться городскими пейзажами и поесть пиццу тюменцы могут в сети кафе «Pizza Express», расположенных в разных частях города.

Не позабыли и о любителях сочного мяса: в гриль-барах «ШашлыкоFF» тоже обустроены летние террасы.

Ранее «Наш город» писал, что приём заявок на открытие веранд от заведений продлится до 15 сентября.

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#Елена Чебоксарова#Летние кафе#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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