Летние веранды открылись в Тюмени

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В настоящее время веранды открыли несколько баров в центре областной столицы: «DOGMA» по адресу Советская, 55/1а, «Porsche терраса» на Герцена, 63, «SHELBY» на Семакова, 30, «Мята Cyber Lounge» на Орджоникидзе, 63 а.
Также полюбоваться городскими пейзажами и поесть пиццу тюменцы могут в сети кафе «Pizza Express», расположенных в разных частях города.
Не позабыли и о любителях сочного мяса: в гриль-барах «ШашлыкоFF» тоже обустроены летние террасы.
Ранее «Наш город» писал, что приём заявок на открытие веранд от заведений продлится до 15 сентября.