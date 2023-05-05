Летние веранды открылись в Тюмени

В настоящее время веранды открыли несколько баров в центре областной столицы: «DOGMA» по адресу Советская, 55/1а, «Porsche терраса» на Герцена, 63, «SHELBY» на Семакова, 30, «Мята Cyber Lounge» на Орджоникидзе, 63 а.