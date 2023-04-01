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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

В Тюмени через две недели откроются летние веранды кафе и ресторанов

1 апреля 2023, 09:59
Фото: Тюмень. Администрация города.

В Тюмени в середине апреля кафе и рестораны откроют летние веранды

В Тюмени с 15 апреля начнут работать летние веранды кафе и ресторанов. В настоящее время заявки на открытие летних площадок подали 12 заведений.
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Тюмень

Для установки летней веранды необходимо подать заявку и пройти проверку, которую проводят власти города. Конструкция должна соответствовать требованиям Роспотребнадзора. После всех процедур предприниматели получат специальное разрешение. Прием заявок продлится до 15 сентября, сообщили «Нашему Городу» в администрации Тюмени.

Формат летних веранд в областной столице пользуется популярностью у горожан и гостей города. В жаркие дни столики на открытом воздухе посетители кафе и ресторанов занимают в первую очередь.

Сколько в этом году в Тюмени будет работать летних веранд — пока неизвестно. В прошлом сезоне в областной столице были открыты порядка 90 площадок на свежем воздухе.

Ранее «Наш Город» писал, что в апреле в Тюмени на пешеходном бульваре на улице Дзержинского откроют ресторан «Арбат». В меню заведения будут представлены блюда европейской и японской кухни. Основной акцент будет сделан на мясо и морепродукты.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Кафе#Летние кафе#Ресторан#Тюмень#Тюменская область
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