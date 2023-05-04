В Перевалово и Ушакова готовятся к эвакуации из-за лесных пожаров. Скрин

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
«Жители Ушакова и с. Перевалово, подготовьте документы и необходимые вещи, так как в случае продвижения огня будет проведена эвакуация жителей», — сообщается в объявлении в паблике ВК «Деревня Ушакова».
В МЧС пока сообщают, что угрозы для населённых пунктов нет, но местные жители готовятся. Они окапывают поля около Ушакова.
Сегодня «Наш город» сообщал, что Тюмень накрыл смог от пожаров. Запаха гари пока не ощущается.