nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Изображение материала

В Перевалово и Ушакова готовятся к эвакуации из-за лесных пожаров. Скрин

4 мая 2023, 14:05

Жителей тюменских сел готовят к возможной эвакуации из-за пожаров. Скрин

Жителей сел Перевалово и Ушакова Тюменского района готовят к возможной эвакуации. Здесь бушует сильный лесной пожар. В паблике ВК «Деревня Ушакова» появилось объявлении о подготовке документов и вещей.
«Жители Ушакова и с. Перевалово, подготовьте документы и необходимые вещи, так как в случае продвижения огня будет проведена эвакуация жителей», — сообщается в объявлении в паблике ВК «Деревня Ушакова».

В МЧС пока сообщают, что угрозы для населённых пунктов нет, но местные жители готовятся. Они окапывают поля около Ушакова.

Сегодня «Наш город» сообщал, что Тюмень накрыл смог от пожаров. Запаха гари пока не ощущается.

Смог снова накрыл Тюмень, все из-за пожара на Московском тракте. Фото
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Дороги#Безопасность на дорогах#Погода в Тюмени
Подпишитесь
Тобольская бабушка в борьбе за общение с внучкой обратилась в приемную президента
Сегодня, 08:28
Трехлетняя девочка скончалась в детском саду в Тобольске. Фото
Сегодня, 11:13
«Нашествие насекомых»: все районы города атакованы клопами
Сегодня, 07:47
Пора на пляж: сегодня в Тюмени будет + 26 градусов
Сегодня, 01:35
Тюменские судьи отчитались о доходах за 2022 год. Сколько заработали?
Сегодня, 08:11
Легенда тюменской журналистики Рафаэль Гольдберг сегодня отмечает 85-летие
Сегодня, 06:37