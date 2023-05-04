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Смог снова накрыл Тюмень, все из-за пожара на Московском тракте. Фото

4 мая 2023, 13:34

Из-за пожара на Московском тракте Тюмень накрыл смог. Фото

Областную столицу вечером 4 мая накрыл смог. Читатели «Нашего города» и подписчики паблика «ЧС Тюмень» сообщают, что дым от пожаров в районе Московского тракта можно увидеть даже в Зареке.
Сюжет
Тюмень
Фото: Читатель "Нашего города"
«Облако сейчас закрыло солнце в Калининском районе», - сообщил подписчик тг-канала «Наш город».

В данный момент на автодороге Богандиский-Червишево-Чаплык, со стороны пос. Успенка в сторону движение машин ограничено.

«Наш город» 26 апреля сообщал о смоге, который накрыл Тюмень. Тогда горожане ощущали запах гари. Смог образовался из-за пожаров в Свердловской и Курганской области. Дымка ощущалась и в селе Луговое, Кулаково по Ирбитскому тракту.

Тюмень накрывает смог от пожаров Свердловской области. Ощущается запах гари
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#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Александр Мязин
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