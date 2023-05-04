Смог снова накрыл Тюмень, все из-за пожара на Московском тракте. Фото

«Наш город» 26 апреля сообщал о смоге, который накрыл Тюмень. Тогда горожане ощущали запах гари. Смог образовался из-за пожаров в Свердловской и Курганской области. Дымка ощущалась и в селе Луговое, Кулаково по Ирбитскому тракту.