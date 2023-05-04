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У председателя Тюменского областного суда за год упали доходы на сотни тысяч рублей

4 мая 2023, 10:34
Фото: 1MI

Председатель Тюменского облсуда за год потерял в доходах сотни тысяч рублей

Доходы председателя Тюменского областного суда Вячеслава Антропова по сравнению с 2021 годом упали более чем на 300 тысяч рублей — с 5,27 миллионов рублей до 4,9 миллионов.
Сюжет
Тюмень

Такая информация указана в декларации о доходах судей за 2022 год, опубликованная на сайте Тюменского областного суда.

Согласно документу, в собственности у Вячеслава Антропова — квартира площадью 152 «квадрата», автомобиль Volkswagen Touareg, и машиноместо площадью 19,5 квадратных метров.

Супруга Антропова задекларировала доход в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей. В собственности у нее — четверть доли в квартире площадью 62,5 квадратных метра, в пользовании — квартира площадью 152 квадратных метров.

Ранее «Наш Город» писал, что у судей Тюменского областного суда выросли доходы. В среднем рост составил от 100 до 300 тысяч рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Доходы#Тюменский областной суд#Тюмень#Суд#Тюменская область
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