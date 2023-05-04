У председателя Тюменского областного суда за год упали доходы на сотни тысяч рублей

Председатель Тюменского облсуда за год потерял в доходах сотни тысяч рублей

Доходы председателя Тюменского областного суда Вячеслава Антропова по сравнению с 2021 годом упали более чем на 300 тысяч рублей — с 5,27 миллионов рублей до 4,9 миллионов.

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