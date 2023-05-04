Тюменские судьи отчитались о доходах за 2022 год. Сколько заработали?

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский ресторан-лавка «Сыроварня» по итогам 2022 года вынес убытки. Несмотря на возросшую с 1,5 миллионов рублей в 2021 году до 212 миллионов рублей в 2022 году прибыль, убыток заведения составил более 28 миллионов рублей.