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Тюменские судьи отчитались о доходах за 2022 год. Сколько заработали?

4 мая 2023, 08:11
Фото: 1MI

Председатель Тюменского областного суда за год потерял в доходах более 300 тыс рублей

Судьи Тюменского областного суда опубликовали декларации о доходах за 2022 год. По сравнению с 2021 годом они возросли. Правда, не у всех.
Сюжет
Тюмень

В частности, заместитель председателя Тюменского областного суда Татьяна Ионова заработала за год 4,5 миллиона рублей (в 2021 году — 4,2 миллиона рублей). В собственности у нее находится два земельных участка общей площадью более 4 тысяч квадратных метров, квартира площадью 100 «квадратов», автомобиль Suzuki SX4 и доля в техподполье.

Еще один зампредседателя, Дмитрий Гудожников, заработал в 2022 году 4,07 миллиона рублей (3,9 — в 2021 году). В собственности у него находится квартира площадью 67,8 квадратных метров, автомобиль Тойота Land Cruiser 200.

Судья Александр Ревякин задекларировал доход в размере 2,89 миллионов рублей (в 2021 году — 2,79 миллиона). В собственности у него находится земельный участок площадью 700 квадратных метров, автомобиль Тойота Land Cruiser 200. В пользовании — две квартиры площадью 30,9 и 51 «квадрат» и баня.

Доходы председателя Тюменского областного суда Вячеслава Антропова за год сократились с 5,27 миллионов рублей до 4,9 миллионов. В собственности у Антропова, как и годом ранее, остались квартира площадью 152 квадратных метра и автомобиль Volkswagen Touareg.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский ресторан-лавка «Сыроварня» по итогам 2022 года вынес убытки. Несмотря на возросшую с 1,5 миллионов рублей в 2021 году до 212 миллионов рублей в 2022 году прибыль, убыток заведения составил более 28 миллионов рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменский областной суд#Доходы#Доход#Тюмень#Суд#Тюменская область
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