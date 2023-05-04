Ничего не меняется: тюменцы сравнили фото дома на улице Семакова 1964 и 2023 года

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
«Во внутреннем дворе дома №33 по ул. Семакова. На заднем плане виден дом Семакова, 31. Фото от 2023 и 1964 гг», - сообщил в паблике «ЧС Тюмень» Сергей Бушуев.
Горожане отметили, что за 59 лет практически ничего не поменялось. Один из домов немного покосился, появились спутниковые тарелки.
Ранее «Наш город» сообщал, что подрядчик отказался сносить дома в Тюмени в рамках муниципального контракта. Он в стадии банкротства.