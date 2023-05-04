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Ничего не меняется: тюменцы сравнили фото дома на улице Семакова 1964 и 2023 года

4 мая 2023, 12:23
Фото: Скрин фото Сергей Бушуев в паблике "ЧС Тюмень"

Жители Тюмени сравнили фото домов на улице Семакова с разницей в 59 лет

В паблике «ЧС Тюмень» горожане обсудили двор дома на улице Семакова, 33. Тут появились фотографии строения от 1964 и 2023 года. Появились только «тарелки».
«Во внутреннем дворе дома №33 по ул. Семакова. На заднем плане виден дом Семакова, 31. Фото от 2023 и 1964 гг», - сообщил в паблике «ЧС Тюмень» Сергей Бушуев.

Горожане отметили, что за 59 лет практически ничего не поменялось. Один из домов немного покосился, появились спутниковые тарелки.

Ранее «Наш город» сообщал, что подрядчик отказался сносить дома в Тюмени в рамках муниципального контракта. Он в стадии банкротства.

Тюменский подрядчик отказался от контракта по сносу домов в городе
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Аварийные дома#Деревянные дома#Александр Мязин
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