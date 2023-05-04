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Тюменский подрядчик отказался от контракта по сносу домов в городе

4 мая 2023, 11:50
Фото: 1MI
Подрядчик отказался сносить дома в Тюмени в рамках муниципального контракта

Подрядчик отказался сносить дома в Тюмени в рамках муниципального контракта

Между КУ«Тюменское городское имущественное казначейство» и ООО «Стандарт — НВ» был заключен контакт на снос домов и надворных построек, однако исполнитель в одностороннем порядке отказался от обязательств и сейчас банкротится.

Казначейство обратилось в суд для того, чтобы обязать компанию отменить решение об одностороннем отказе.

«В рамках реализации муниципальных контрактов компания в одностороннем порядке отказалось от их исполнения по причине невыполнения обязательств со стороны Казначейства», — рассказали в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

В ответ казначейством также приняты решения об одностороннем отказе от исполнения контрактов из-за неполного объема выполненных работ.

Известно, что сейчас компания находится в процессе ликвидации. Инициатором выступил ее бенефициар Роман Билле. Он также руководит ООО «Инновация Урала» и ООО «Стандарт Тахо», обе компании зарегистрированы в Перми. Билле владеет еще рядом компаний в Москве, но все они проходят процедуру банкротства.

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