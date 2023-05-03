В Тюмени запретят левые повороты на трех автомобильных дорогах. Схема

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Ограничения будут действовать с 8 утра до 17 часов вечера. Альтернативный путь можно будет совершить в районе ЖК «Салют». В ближайшее время там поменяют разметку.
Полностью запретят движение налево на регулируемом перекрестке улиц Тобольский тракт — Ушакова при движении по улице Тобольский тракт в сторону Мельникайте.
Кроме того, на улице Широтной, 65/1, автовладельцам запретят поворачивать направо в сторону Пермякова.
По информации администрации Тюмени, данные перекрестки вошли в список самых аварийных. На первом из них было зафиксировано четыре аварии с пятью пострадавшими, на втором — семь ДТП, в которых пострадали двенадцать человек. На третьем — зафиксировано четыре дорожных происшествия, в которых травмы получили пять человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в связи с ремонтными работами на теплосетях с 13 мая по 10 августа для транспортных средств будет закрыт участок улица Холодильной — между 50 лет Октября и Республики.