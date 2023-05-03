В Тюмени запретят левые повороты на трех автомобильных дорогах. Схема

По информации администрации Тюмени, данные перекрестки вошли в список самых аварийных. На первом из них было зафиксировано четыре аварии с пятью пострадавшими, на втором — семь ДТП, в которых пострадали двенадцать человек. На третьем — зафиксировано четыре дорожных происшествия, в которых травмы получили пять человек.