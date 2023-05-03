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Тюменские врачи усугубили здоровье пациентки после хирургического вмешательства

3 мая 2023, 09:29
Фото: 1MI

Тюменская больница выплатит женщине компенсацию после неудачной операции

Тюменская больница выплатит пациентке компенсацию в размере 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
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Суд

В 2021 году тюменские врачи удаляли женщине аппендицит. Специалисты страховой медорганизации обнаружили у горожанки дефекты после проведённой операции, которые негативно повлияли на её здоровье. В результате больной потребовалось повторное хирургическое вмешательство.

Женщина обратилась в прокуратуру с иском к больнице, в которой её прооперировали. Требования надзорного ведомства были удовлетворены.

Ленинский районный суд Тюмени взыскал с медучреждения не только компенсацию морального вреда, но и расходы на судебно-медицинскую экспертизу, которые составили более 56 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» писал, что на тюменских врачей завели уголовное дело за проведение операции, в ходе которой здоровью пациентки был причинен вред.

 

 

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