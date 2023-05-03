Тюменские врачи усугубили здоровье пациентки после хирургического вмешательства

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
В 2021 году тюменские врачи удаляли женщине аппендицит. Специалисты страховой медорганизации обнаружили у горожанки дефекты после проведённой операции, которые негативно повлияли на её здоровье. В результате больной потребовалось повторное хирургическое вмешательство.
Женщина обратилась в прокуратуру с иском к больнице, в которой её прооперировали. Требования надзорного ведомства были удовлетворены.
Ленинский районный суд Тюмени взыскал с медучреждения не только компенсацию морального вреда, но и расходы на судебно-медицинскую экспертизу, которые составили более 56 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал, что на тюменских врачей завели уголовное дело за проведение операции, в ходе которой здоровью пациентки был причинен вред.