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На тюменских врачей завели уголовное дело за проведение опасной операции

10 апреля 2023, 07:30
Фото: 1MI

На тюменских врачей завели уголовное дело из-за опасной операции

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела по факту ненадлежащего оказания медпомощи жительнице Тюмени.

В 2020 году женщине была проведена операция, в ходе которой был оказан вред ее здоровью. Несмотря на имеющиеся на руках у тюменки заключения судебно-медицинских экспертиз к ответственности медицинское учреждение привлечено не было.

Жительница областной столицы обратилась в приемную руководителя СК России с просьбой оказать помощь. В настоящее время тюменские следователи занимаются расследованием уголовного дела. Дело находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина, сообщили «Нашему Городу» в информационном центре ведомства.

Ранее «Наш Город» писал, что тобольские медики спасли пациентку с сильным кровотечением. Женщине была проведена экстренная операция.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Следственный комитет#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Тюменская область
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