На тюменских врачей завели уголовное дело за проведение опасной операции

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В 2020 году женщине была проведена операция, в ходе которой был оказан вред ее здоровью. Несмотря на имеющиеся на руках у тюменки заключения судебно-медицинских экспертиз к ответственности медицинское учреждение привлечено не было.
Жительница областной столицы обратилась в приемную руководителя СК России с просьбой оказать помощь. В настоящее время тюменские следователи занимаются расследованием уголовного дела. Дело находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина, сообщили «Нашему Городу» в информационном центре ведомства.
Ранее «Наш Город» писал, что тобольские медики спасли пациентку с сильным кровотечением. Женщине была проведена экстренная операция.