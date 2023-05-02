Новый пункт для отбора на военную службу открылся на улице Республики в Тюмени

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
В помещении есть всё необходимое оборудование, здесь находятся инструкторы (они помогают с оформлением документов). Новобранцы проходят тестирование, обговаривают срок контракта, рассказывают о воинских частях в РФ.
«Мы держим связь с командирами, обеспечиваем военных дополнительным оборудованием и амуницией», — сообщил Губернатор Тюменской области.
Ранее «Наш город» отмечал, что семье участника СВО из посёлка Винзили отключили канализацию.