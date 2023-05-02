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Новый пункт для отбора на военную службу открылся на улице Республики в Тюмени

2 мая 2023, 12:40
Фото: 1MI

В Тюмени начал работу новый пункт для отбора на военную службу по контракту

В областной столице на улице Республики, 2, открылся новый пункт отбора на военную службу по контракту. Об этом сообщил губернатор Тюменской области в своём тг-канале.

В помещении есть всё необходимое оборудование, здесь находятся инструкторы (они помогают с оформлением документов). Новобранцы проходят тестирование, обговаривают срок контракта, рассказывают о воинских частях в РФ.

«Мы держим связь с командирами, обеспечиваем военных дополнительным оборудованием и амуницией», — сообщил Губернатор Тюменской области.

Ранее «Наш город» отмечал, что семье участника СВО из посёлка Винзили отключили канализацию.


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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Военные#Работа
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