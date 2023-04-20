В Тюмени в мае начнет работать центр военно-спортивной подготовки

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:53
По его словам, по поручению президента России Владимира Путина центры начнут работу с 11 мая 2023 года. В Уральском федеральном округе центры военно-спортивной подготовки откроют на территории Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.
В одном потоке в каждом центре планируют обучать по 300 человек. Срок подготовки составит один месяц.
Обучение будет проходить по двум направлениям — для подростков от 14 до 18 лет и для жителей призывного возраста. Обмундирование, средства защиты, боеприпасы и оружие, по словам Юрия Трутнева, предоставит Минобороны.
Ранее «Наш Город» писал, что президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток. В настоящее время такой реестр в работу не запущен.