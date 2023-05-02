nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Изображение материала

На этой неделе в Тюмени ожидается усиление ветра до 14 м/с

2 мая 2023, 13:31
Фото: 1MI

Сильный ветер с порывами до 14 м/с ожидается в Тюмени в четверг и воскресенье

В областной столице на этой неделе в четверг и воскресенье ожидается сильный ветер. По данным Гисметео, его порывы могут составить 14 м/с.

Южный ветер принесёт в Тюмени не только тепло, но и малооблачную погоду. Температура воздуха днём 4 мая поднимется до + 23 градусов, но с 14 до 18 часов ожидается усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду.

В воскресенье осадков в городе не ожидается. С 14 до 17 часов синоптики прогнозируют сильный ветер 6-14 метров в секунду.

Сухая погода и ветер способствуют распространению пожаров. С начала мая около города произошло 2 возгорания сухой травы, одно из них зафиксировано у микрорайона «Восточный-2» во вторник.

Около Тюмени тушат ландшафтный пожар. Фото
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Ветер#Погода в Тюмени
Подпишитесь
«Мать убийцы»: спасающая внучку тобольская бабушка ответила на острые вопросы
Сегодня, 08:35
Каким был известный во всей России тюменский кот-пожарный Семен
Сегодня, 07:25
Семье тюменца, участника СВО, отрезали канализацию
30 апреля 08:05
Учителя в Тюменской области зарабатывают в месяц более 52 тысяч рублей
Сегодня, 04:28
Страничку известного тюменского кардиохирурга атаковали мошенники
Сегодня, 09:57
В тюменском ТРЦ «Кристалл» открывается магазин одежды MAAG. Он заменит Zara
Сегодня, 11:29