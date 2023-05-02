На этой неделе в Тюмени ожидается усиление ветра до 14 м/с

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Южный ветер принесёт в Тюмени не только тепло, но и малооблачную погоду. Температура воздуха днём 4 мая поднимется до + 23 градусов, но с 14 до 18 часов ожидается усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду.
В воскресенье осадков в городе не ожидается. С 14 до 17 часов синоптики прогнозируют сильный ветер 6-14 метров в секунду.
Сухая погода и ветер способствуют распространению пожаров. С начала мая около города произошло 2 возгорания сухой травы, одно из них зафиксировано у микрорайона «Восточный-2» во вторник.